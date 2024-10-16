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Sırt ağrısına ne iyi gelir? Sırt ağrısı en hızlı nasıl geçer? Sırt ağrısı için evde ne yapılabilir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
14.10.2024 18:09
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Vücudun çeşitli bölgelerinde farklı nedenlere bağlı olarak gelişen bazı ağrılar oluşabilir. Bu ağrılar ciddi rahatsızlıkların belirtisi ya da habercisi olabileceği gibi basit nedenlere bağlı olarak da gelişebilir.

Sırt ağrısına ne iyi gelir? Sırt ağrısı en hızlı nasıl geçer? Sırt ağrısı için evde ne yapılabilir?

İçindekiler

  • Sırt ağrısı neden olur?
  • Sırt ağrısına ne iyi gelir?
  • Sırt ağrısı en hızlı nasıl geçer?
  • Sırt ağrısı için evde ne yapılabilir?

Örnek olarak basit görünen bir sırt ağrısı, çok ciddi ve ileriye dönük bir hastalığı işaret ediyor olabilir. Bunun dışında sırt ağrıları çeşitli kaslarda, eklemlerde ya da bağ dokularında da yaşanabilmektedir. Sırt ağrısına neden olan birçok etken bulunur. Bunların başında da yaşam şartları gelir.

Sırt ağrısı neden olur?

Sırt ağrıları birçok nedenden ötürü yaşanabilir. Genel olarak bağ dokularında, eklemlerde ve kaslarda görülen sırt ağrısı, ani hareket etmekten duruş bozukluklarına dek birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.

Sırt ağrısı nedenleri şunlardır:

Aşırı kilo
Bozuk duruş
Ani hareket
Aşırı hareketsizlik
Ağır kaldırma
Yanlış pozisyonlarda oturmak
Stres kaynaklı olan kas gerginlikleri
Çeşitli psikolojik nedenler
Eklemlerde iltihap oluşması
Omurgadaki kanal darlığı
Skolyoz oluşumu
Kifoz
Osteoporoz
Yaralanmalar
Yaşam tarzı
Romatizmal sorunlar
Tümörler
Sırt fıtığı

Hareketsiz kalınan masabaşı işlerde çalışıyor olmak, düzenli spor yapmamak ya da uzun süre hareketsiz kalmak, obezite, sağlıksız beslenmek, aşırı kilo, ilerleyen yaş gibi durumlar da sırt ağrısını tetikleyen nedenler arasındadır.

Sırt ağrısına ne iyi gelir?

Farklı nedenlere bağlı olarak yaşanan sırt ağrılarında çeşitli müdahaleler yapılarak ağrının önüne geçebilmek mümkün olabilir. Sıcak ve soğuk kompres en sık uygulanan müdahale yöntemleri arasında yer alır. Bunlar dışında şu yollar da sırt ağrısına iyi gelen yöntemler arasındadır:

  • Fizik tedavi süreci ile sırt kaslarını güçlendirme çalışmaları yapmak
  • Kas gevşetici kremler sürmek
  • Hafif yapılan egzersizler
  • Sıcak kompres
  • Soğuk kompres
  • Egzersizler
  • Masaj terapisi
  • Dik oturmak
  • İlaç tedavisi
  • Akupunktur
  • Stres yönetimi

Sırt ağrısı en hızlı nasıl geçer?

Çok sık karşılaşılan durumlardan biri olan sırt ağrısı, birçok hastalığın belirtisi olduğu gibi geçici durumlardan kaynaklı ve geçici süreliğine yaşanıyor da olabilir. Halk arasında sırt ağrısına iyi geldiği bilinen bazı içecekler ve yiyecekler de bulunur. Sırt ağrısını en hızlı şekilde iyileştireceğine inanılan besinlerden bazıları şunlardır:

  • Zencefil
  • Adaçayı
  • Nane
  • Papatya

Sırt ağrısı için evde ne yapılabilir?

Uzun süreli sırt ağrıları yaşanıyorsa bir an önce doktora gidilmesi gerekir. Doktorun uygun gördüğü tedavi sürecine hemen başlanmalı ve doktorun belirttiği her şey aksatmadan yerine getirilmelidir. Yine doktor tavsiyesi ile alınan kas gevşetici ilaçlar da sırt ağrısına geçici çözüm olarak kullanılabilir. Sırt ağrısı farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabileceği için tehlikeli olabilir ve göz ardı edilmemelidir.

Aniden yaşanan sırt ağrılarına evde hemen müdahale etmek de mümkün olabilir. Sırt ağrısı durumunda sıcak ve soğuk kompresler uygulamak, hafif egzersizler yapmak ya da el altında bulunabilecek kas gevşetici kremler sürmek bölgeyi rahatlatabilir. Dinlenmek de sırt ağrısını hafifletmek için yeterli ve yardımcı olabilmektedir. Ağrı kesici almak da sırt ağrısına iyi gelebilir.

Ancak bilinçsizce müdahalede bulunmak sırt ağrısı anında yanlış hareket yapmak gibi daha büyük sorunlara yol açabilecek durumlara sebebiyet verilebilir. Bilinçli ve doğru müdahalede bulunmak için mutlaka bir doktordan tavsiye alınmalı ve muayene edilmelidir.

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sırt ağrısı Ağrı
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