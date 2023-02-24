Sırt ağrısına ne iyi gelir? Sırt ağrısı için bitkisel çözümler

Toplumda her 5 kişiden birinde yaşam boyunca sırt ağrısı probleminin görüldüğü bilinir. Genelde kas kaynaklı problemlerden ötürü oluşan sırt ağrısı, hamilelik gibi dönemlerde daha sık yaşanabilir. Bununla beraber sırt ağrısı farklı hastalıklara da işaret edebilir. Dolayısıyla sırt ağrısı yaşayan bir kişi bu durum geçmediği takdirde mutlaka bir ortopedi uzmanına danışmalıdır. Ardından uzman tarafından önerilen tedaviye ek olarak belli başlı doğal çözümlere de başvurulabilir.

Kimi durumlarda ciddi hastalıklara işaret edebilen sırt ağrısı, genelde yorgunluk veya kas yaralanmalarına bağlı olarak oluşur. Bu bağlamda sırt ağrısı yaşayan bir kişinin ilk olarak ortopedi uzmanına danışmasının son derece önemli olduğu hatırlatılmalıdır. Çünkü ani bir harekete bağlı olarak yaşanabilen sırt ağrısının farklı hastalıkların bir belirtisi de olabildiği bilinir. Dolayısıyla sırt ağrısının geçmesi amacıyla mutlaka bu ağrıya sebep olan durum saptanmalıdır. Sırt ağrısına yol açan yaygın nedenler:

Kötü postür

Yaralanmalar

Sırt fıtığı

Kemik erimesi

Romatizma

Yaygın olarak görülen problemlerden olan sırt ağrısı, çoğunlukla hareketsiz bir yaşam sürme veya kötü duruş ile ilişkilidir. Bu bağlamda kronikleşen sırt ağrısının nedeni yanlış oturma ve duruş alışkanlığı olabilir. Trafik kazası veya spor yaralanması gibi durumlarda sıklıkla sırt ağrısı problemi yaşanır. Ani bir hareket yapma ya da ağır bir şey kaldırmaya bağlı olarak da kaslarda yaşanan yaralanmayla birlikte sırt ağrısı gelişebilir. Fakat bu gibi nedenlere bağlı olarak gelişen sırt ağrısı erken dönemde tedavi edildiği takdirde ilerlemeden iyileştirilebilir.

Genelde boyun ve belde görülen fıtık, sırt bölgesine baskı yaparak burada ağrı oluşumuna yol açabilir. Yürümede zorluk ve hareket kısıtlılığı gibi semptomların da eşlik ettiği bu rahatsızlıkta sırt ağrısının tedavisi için mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Bir kişinin kemiklerinde mineral yoğunluğu azaldığı zaman kemikler daha kolay bir şekilde kırılabilir hale gelir. Söz edilen kırık da genelde omurlarda meydana gelir. Dolayısıyla yaşanan sırt ağrısı kemik erimesi problemiyle ilişkili olabilir.

Eklemler ile kemiklerin çevresinde yer alan bağ dokularından kaynaklanan romatizmal hastalıklar, sırt ağrısı ile kendini gösterebilir. Dolayısıyla sırt ağrısı geçmediği zaman bunun herhangi bir romatizmal hastalıkla ilişkili olabileceği unutulmamalıdır. Bu doğrultuda romatizmal hastalıklar her yaşta görülebildiği için ortopedi uzmanına gidilmesinde fayda vardır.

Sırt ağrısına neden olabilen diğer hastalıklar nelerdir?

Romatizmal hastalıklar, kemik erimesi, fıtık ve yaralanmaların yanı sıra farklı ciddi hastalıklar da sırt ağrısı ile kendini gösterebilir. Bu kapsamda sırt ağrısı ile karakterize olan diğer hastalıklara da değinilmelidir. Nadiren de olsa sırt ağrısının temelinde yer aldığı görülebilen hastalıklar aşağıdaki gibidir:

Deformite: Skolyoz ve kifoz gibi rahatsızlıkların eklem dejenerasyonu ile birlikte sırt ağrısına yol açabildiği bilinir.

Tümörler: Omurgada yer alan sinir yapılar ile kemiklerde bulunan iyi veya kötü huylu tümörler sırt ağrısına yol açabilir. Ayrıca farklı organlardaki tümörlerin de yayılım göstermeleri ile birlikte sırt ağrısını beraberinde getirebildiği söylenir. Dolayısıyla geçmeyen sırt ağrısı durumunda mutlaka yaşanan diğer semptomlar da uzman doktora anlatılmalıdır.

Fibromiyalji: Yaşam koşullarıyla ilişkili olarak gelişebilen bu rahatsızlık sırtla beraber omuz ve ürek kemiklerine yayılabilir. Dolayısıyla sabah tutukluğu ile de karakterize olan bu rahatsızlığın sırt ağrısına yol açması olasıdır.

Dejeneratif değişiklikler: Disklerde bozukluklar ve kireçlenme oluştuğu zaman bu diskler sıvı kaybına bağlı olarak bombeleşebilir. Bu durum da sırt ağrısının altında yatan sebeplerden biri olabilir.

Yansıyan ağrılar: Farklı organlardan kaynaklı olarak vücutta yansıyan ağrılar gelişebilir. Dolayısıyla kalp hastalıklarından mide problemlerine uzanan çeşitli sorunlar sırt ağrısı belirtisiyle kendini gösterebilir.

Sırt ağrısına ne iyi gelir?

Farklı nedenlere bağlı olarak oluşabilen sırt ağrısının tedavisi, bu soruna yol açan duruma göre değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla tedavi sürecine geçilmeden önce ilk olarak sırt ağrısının sebebinin belirlenmesi için hastaya çeşitli testler uygulanabilir. Burada hastaya çeşitli görüntüleme tekniklerinin uygulanması mümkündür. Doktorun fiziksel muayenesi ve kişiye uygulanan testlerle birlikte ise sırt ağrısının temel nedeni belirlenir. Ardından kişiye yaşam alışkanlıkları ile alakalı değişiklik önerilerinde bulunulur. Bununla birlikte sırt ağrısı belli bir hastalıktan kaynaklanıyorsa bunun için ilaç kullanılması ya da cerrahi müdahaleye başvurulması olasıdır. Genel olarak sırt ağrılarına çözüm arayan kişilere önerilebilen uygulamalar ise şu şekildedir:

Ekran hizasına dikkat etmek: Televizyon, bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kullanılırken ekranın baş hizasında olmasına dikkat edilmelidir.

Duruş pozisyonuna dikkat etmek: Özellikle masa başı işlerde çalışan kişiler, dik bir pozisyonda oturmaya özen göstermelidir.

Dinlenmeye vakit ayırmak: Günlük yaşamda ya da iş hayatında mümkün olduğu takdirde günlük olarak 2-3 saatte bir doğru pozisyonda oturarak dinlenilmelidir.

Aşırı kilo almamaya çalışmak: Aşırı kilo ile sırt ağrısının ilişkili olduğu bilinir. Dolayısıyla kilo kontrolü yapmak uzun vadede sırt ağrılarının önüne geçebilir.

Egzersiz yapmak: Düzenli bir şekilde egzersiz yapılması, kaslar ve eklemlerin daha sağlıklı olmasını destekler. Bu nedenle düzenli olarak egzersiz yapılması ve hareketsiz kalmamaya özen gösterilmesi mühimdir.

Soğuk algınlığında sırt ağrısı nasıl geçer?

Kemik ve kaslarla alakalı problemler gibi soğuk algınlığı da sırt ağrısı yapabilir. Bununla birlikte yel alma durumunda da yaygın olarak sırt ağrısı semptomunun yaşandığı bilinir. Dolayısıyla pek çok kişinin soğuk algınlığında sırt ağrısını nasıl geçirebileceğini araştırdığı görülür. İlk olarak soğuk algınlığı tedavisinde reçete edilen ağrı kesici ilaçların, sırt ağrısının hafifletilmesinde etkili olduğu hatırlatılmalıdır. Ek olarak doğal çözümlere de başvurmak isteyen kişilere ise sarımsak ve zerdeçalı yoğurtla karıştırarak ara öğün şeklinde tüketmeleri önerilebilir. Bu antioksidan ve ağrı kesici özellikler taşıyan mucizevi kürün sırt ağrısının iyileştirilmesinde etkili olduğu söylenir.

Sırt ağrısı nasıl geçer evde neler yapılabilir?

Pek çok nedene bağlı olarak gelişebilen sırt ağrısından kurtulmak isteyen bireyler "Sırt ağrısına ne iyi gelir evde çözüm önerileri nelerdir?" sorusuna yanıt arar. Bu bağlamda ilk olarak yaşam alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılmalıdır. Çünkü doğru duruş ve oturma alışkanlıklarının edinilmesi dahi "Sırt ağrısı tedavisi evde nasıl yapılır?" sorusuna yanıt oluşturur. Ayrıca sırt ağrısı için bitkisel çözüm yöntemleri de aşağıdaki gibi belirtilebilir: