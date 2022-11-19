Sırt ağrısının aklınıza bile gelmeyecek 3 kritik nedeni

Kanser ismi tüm dünyada insanın tüylerini ürpertmeye yetiyor. Son tıbbi teknolojileri sayesinde kanser tedavisinde önemli gelişmeler elde edildi. Vücudu iyi dinleyip, belirtileri takip ederek olası kanser tehlikesini erkenden yakalayabilirsiniz. Bu belirtilerden biri de sırt ağrısı olabilir. Her sırt ağrısı kanser değildir ancak önemli bir belirti olabilir. Mesane, omurilik ve akciğer kanseri belirtileri arasında sırt ağrısı da yer alıyor.

KANSERDE SIRT AĞRISI

Sırt ağrısı nadiren kanser belirtisidir. Yaralanma, artrit ve aşırı zorlama, sırt ağrısının olağan şüphelileridir. Ancak uzmanlara göre sırt ağrısı bazen ileri veya erken evre kanserin uyarı işareti olabiliyor. Özellikle birkaç hafta süren sırt ağrıları için ne kadar erken harekete geçerseniz sizin için o kadar faydalı olacaktır.

MESANE KANSERİ

Sırtınızın alt kısmındaki ağrı, alt karnınızdaki idrarı depolayan organ olan mesanenizde kanser belirtisi olabilir.

Tümörler mesanenin herhangi bir yerinde yayılabilir, ancak Yale Medicine'e göre mesanenizdeki en derin dokuda büyümeleri en yaygın olanıdır. Yale Medicine'den Doktor Daniel Petrylak şunları söyledi: "Mesanenin astarı, kan dolaşımına giren ve böbreklerden süzülen kanserojenlerle sürekli temas halindedir. Kanserojenler, hücrelerin aşırı çoğalmasına ve kanserli hale gelmesine neden olmak için DNA'nızla reaksiyona girebilen kimyasallardır. Bel ağrısının, ilerlemiş bir mesane kanseri formunun bir işareti olduğu bildirilmektedir. Diğer mesane kanseri semptomlarıyla birlikte ortaya çıkarsa, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza danışmalısınız. Bu semptomlar sık idrara çıkma, idrarda kan ve idrar yaparken ağrı içerebilir."

OMURGA TÜMÖRÜ

Nadir de olsa, omuriliğinizdeki kanser sırt ağrısının nedeni olabilir. Omurgada bulunan ve diğer vücut bölgelerine yayılma tehdidi oluşturmayan iyi huylu bir tümör de bir neden olabilir.

Sırt ağrısı omurilik kanseri belirtisiyse, erken bir belirtidir ve zamanla başka yerlere yayılabilir.

Mayo Clinic'e göre, ağrı kalçalarınıza, bacaklarınıza, ayaklarınıza veya kollarınıza da yayılabilir ve tedavi görüyor olsanız bile zamanla kötüleşebilir.

Sırt ağrısı omurilik kanserinin ana belirtisi olabilir ancak uyuşma, halsizlik, kol ve bacaklarda zayıf koordinasyon ve felç de belirtiler olabilir.

AKCİĞER KANSERİ

Akciğer kanseri, sırt ağrısına neden olabilecek başka bir yaygın kanserdir. Hastalığın bazı formlarının hayatta kalma oranı düşüktür, bu nedenle sırt ağrısı diğer akciğer kanseri semptomlarıyla birlikte ortaya çıkarsa doktorunuzu ziyaret etmeniz hayati önem taşır.

Akciğer kanserinin ana belirtileri arasında öksürükten kan gelmesi, sürekli nefes darlığı, kötüleşen uzun süreli öksürük ve iki veya daha fazla hafta süren öksürük yer alır.

Hastalık genel olarak iki gruba ayrılır: küçük hücreli dışı akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri en yaygın biçimdir ve küçük hücrelilere göre daha yüksek hayatta kalma oranlarına sahiptir.

KANSER ÖNLENEBİLİR

Yaşam tarzınızda birkaç önemli değişiklik yaparak kansere yakalanma riskiniz azaltılabilir.

Meyve ve sebzelerle dolu sağlıklı bir diyet yemek, düzenli egzersiz yapmak ve sigara içmemek riskinizi önemli ölçüde azaltacaktır.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, kanser riskinin kabaca yüzde 30-40'ı yaşam tarzı faktörlerine bağlanabilir.



