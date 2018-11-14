Sırt ağrısıyla başvurdu, karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta sırt ağrısı ve kusma şikayeti ile hastaneye başvuran Serap Bozkurt'un (26) karnından ameliyatla 30 santimetre çapında, 5 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

Sivas'ta yaşayan evli, 2 çocuk annesi ev hanımı Serap Bozkurt bir süredir yaşadığı sırt ağrısı ve kusma şikayetleri nedeni ile Sivas Numune Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene sonucunda Bozkurt'un karnında büyük bir kitle olduğu belirlendi. Bunun üzerine Bozkurt hemen ameliyata alındı. Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Bağcı ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Levent Kandemir’in gerçekleştirdiği operasyonda Serap Bozkurt’un karnından 5 kilogram ağırlığında, 30 santimetre çapında kitle çıkarıldı.

"5 KİLO, 30 SANTİMETRE BOYUTUNDA KİTLE VARDI"

Operasyon ile ilgili bilgiler veren Dr. Levent Kandemir, "Hastamızın yapılan tetkiklerinde karnında kocaman bir kitle tespit ettik. Hastamızı acil ameliyata hazırladık. Ameliyata aldığımızda 5 kilo civarında, 30 cm boyutlarında tüm karnını dolduran büyük bir kitle vardı. Kitlenin sol yumurtalığından köken aldığını tespit ettik. Kitleyi çıkardık ve frozen dediğimiz patoloji çalıştırdık. Sonuç iyi huylu çıktığı için kitleyi alarak ameliyatımızı bitirdik. Hastamız çok şanslıydı. Erken geldiği için hemen acil ameliyata alındı. Başarıyla şifaya kavuştu" dedi.