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Sırt çantasına gizlediği uyuşturucu ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 11:55 | Son Güncelleme

VAN'da jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrollerinde, otobüs içinde seyahat  eden ve şüpheli hareketleriyle dikkat çeken Afganistan uyruklu kişi, 170 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanarak gözaltına alındı.

Sırt çantasına gizlediği uyuşturucu ile yakalandı

VAN, (DHA) - VAN'da jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrollerinde, otobüs içinde seyahat eden ve şüpheli hareketleriyle dikkat çeken Afganistan uyruklu kişi, 170 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, uyuşturucuyu sırt çantasındaki streç filme sararak gizlemeye çalıştığı öğrenildi.
​Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Erciş Karayolu'nda yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan yolcu otobüste arama yapıldı. Aramada şüpheli hareketleriyle dikkat çeken Afganistan uyruklu kişinin üzeri ve sırt çantası da arandı. Aramada, sırt çantasında streç film ile sarılmış toplamda 170 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi. Afgan şüpheli, gözaltına alındı.

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