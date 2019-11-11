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Sırt çantasından kol çıkan Rus profesör sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti

11.11.2019 05:18 | Son Güncelleme

Rusya'da, içinde kadın kolu bulunan bir sırt çantası ile gözaltına alınan tanınmış tarihçi, polis sorgusunda sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti. 63 yaşındaki Oleg Sokolov, sarhoş bir şekilde vücut parçalarından kurtulmak isterken nehre düştü.

Sırt çantasından kol çıkan Rus profesör sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti

Rusya'da, içinde kadın kolu bulunan bir sırt çantası ile gözaltına alınan tanınmış tarihçi, polis sorgusunda sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, 63 yaşındaki Oleg Sokolov, sarhoş bir şekilde vücut parçalarından kurtulmak isterken nehre düştü.

Olayı soruşturmaya başlayan St Petersburg polisi, Sokolov'un dairesinde vücut bütünlüğü bozulmuş bir kadın cesedine ulaştı.

24 yaşındaki Anastasia Yeshchenko'ya ait olduğu anlaşılan cesedin, kafa bölümü de vücuttan ayrılmıştı.

AFP haber ajansına konuşan Sokolov'un avukatı, pişmanlık yaşayan müvekkilinin "suçunu kabul ettiğini" ve polisle işbirliği yaptığını söyledi.

Sokolov'un, tartışma sonucu öldürdüğünü söylediği öğrenci sevgilisinin kafasını, kollarını ve ayaklarını testereyle vücudundan ayırdığını itiraf ettiği de bildiriliyor.

Dalgıçlar St Petersburg'daki Moika nehrinde delil arıyor

Sokolov, Fransa Şeref Nişanı sahibiydi

Ünlü tarihçinin cesetten kurtulduktan sonra, Napalyon kılığında, kendi hayatına son vermeyi planladığını söylediği belirtiliyor.

Fransız İmparatoru Napolyon konusunda uzman olan Oleg Sokolov'a Fransa Şeref Nişanı da verilmişti.

Rus gazeteleri, 24 yaşındaki kadının, vücut bütünlüğünün silahla öldürüldükten sonra bozulduğunu yazdı.

Anastasia Yeshchenko'nun Fransız tarihi eğitimi aldığı ve Profesör Sokolov ile akademik çalışmalarda yer aldığı da kaydediliyor.

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