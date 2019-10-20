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Sırt sırta verip balıkçı tezgahında çocukları için ter döküyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 13:15 | Son Güncelleme

Elazığ’da zamanında imkanları olmadığı için okula gidemeyen Halis ve Cevahir Çetineli çifti, şimdi 4 çocuğunu okutmak için açtıkları balıkçı dükkanında sırt sırta verip birlikte mesai yapıyor.Halis ve Cevahir Çetineli, kent merkezinde yaklaşık 3 yıl önce açtıkları balıkçı dükkanında sırt sırta verip esnaflık yapıyor.

Elazığ’da zamanında imkanları olmadığı için okula gidemeyen Halis ve Cevahir Çetineli çifti, şimdi 4 çocuğunu okutmak için açtıkları balıkçı dükkanında sırt sırta verip birlikte mesai yapıyor.
Halis ve Cevahir Çetineli, kent merkezinde yaklaşık 3 yıl önce açtıkları balıkçı dükkanında sırt sırta verip esnaflık yapıyor. 30 yıldır farklı yerlerde balıkçılık yapan kocasıyla açtıkları dükkanı birlikte işleterek aile bütçesine katkı sağlayan 4 çocuk annesi Cevahir Çetineli, hem eşine destek veriyor hem de 4 çocuğunun daha iyi şartlarda okumasına destek oluyor. Zamanında imkansızlıklar nedeniyle okuyamayan Çetineli çifti, çocuklarının eğitimini tamamlayıp iyi bir iş sahibi olmalarının hayalini kuruyor.

"Ben ve eşim okumadık, çocuklarımız okusun"
Tek hayalinin çocuklarının okuyup güzel yerlerde olması olduğunu dile getiren 40 yaşındaki Cevahir Çetineli, “Sabah saat 7’de eşimle birlikte dükkana geliyorum. Saat 12’de eve gidip çocuklarıma yemek hazırlıyorum. Ondan sonra 13’de yine dükkana gelip akşam saat 8’e kadar çalışıyorum. Yeri geldiğinde eşime destek oluyorum. Genelde temizlik yapıyorum, tepsi yapıp fırına gönderiyorum. Hayat müşterektir. Eşime destek olmak için burada bulunuyorum. 4 tane öğrencim var ve onlar için çalışıyorum. Ben okul okumadım, çocuklarımı okutmak istiyorum. Eşim de okul okumadı. Biz de o yüzden ayaklarımızın üzerinde durmak istiyoruz ve çocuklarımızı okutmak istiyoruz. Allah’ın izniyle benim çocuklarım güzel bir yere gelip, iş adamı olacak. Ben bunun hayali ile burada çalışıyorum. Yaz ve kış demeden her gün buraya gidip geliyorum. Her şey evlatlarım için. Sadece çocuklarım okusun. Dediğim gibi hayat müşterektir ve ben eşime ve çocuklarıma kendimi feda etmişim. Sonuna kadar da çocuklarımın arkasındayım” dedi.

"Kadınlar her işi başarabilir"
Eşi ile çalışmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Çetineli, “Kadınlar, eşlerine destek olması için her çabayı sarf etsinler. Eşlerine destek olsunlar. Hiçbir şey evde oturmakla bitmiyor. Kadınlar her işi başarabilirler. Tezgah kurabilir, çalışabilirler. Ben, 21 yıllık evliyim, eşime destek olmak için çalışıyorum. Çalıştığım için çok mutluyum. Eşimle de gurur duyuyorum. Eşim tek başına çalışıp bize bakar ama eşime destek olmak için arkasında durmaktan her zaman mutluluk duyuyorum” diye konuştu.
Eşi ile birlikte işe gidip geldiklerini anlatan 42 yaşındaki Halis Çetineli ise, "Balık işi ile uğraşıyorum. Eşimle beraber sabah 7’de gelip, akşam saat 8’de eve gidiyoruz. Balık dizip, tezgahı temizliyorum. Ekmek kazanmak için müşteriye de bakmak lazım. 4 tane öğrencim var. Onları okutmam lazım. Ben okumamışım ama acısını biliyorum. Eşimle beraber dükkana geliyoruz. Allah eşimden razı olsun. Burada bana yardımcı olup, hamsi yapıyor. Burada temizlik yapıyor. Kadının olduğu yerde temizlik daha güzel oluyor. Daha güzel ve hijyen oluyor. Eşimden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Sırt sırta verip balıkçı tezgahında çocukları için ter döküyorlar

Sırt sırta verip balıkçı tezgahında çocukları için ter döküyorlar

Sırt sırta verip balıkçı tezgahında çocukları için ter döküyorlar

Sırt sırta verip balıkçı tezgahında çocukları için ter döküyorlar

Sırt sırta verip balıkçı tezgahında çocukları için ter döküyorlar

Sırt sırta verip balıkçı tezgahında çocukları için ter döküyorlar

Sırt sırta verip balıkçı tezgahında çocukları için ter döküyorlar

Sırt sırta verip balıkçı tezgahında çocukları için ter döküyorlar

Sırt sırta verip balıkçı tezgahında çocukları için ter döküyorlar

Sırt sırta verip balıkçı tezgahında çocukları için ter döküyorlar

Sırt sırta verip balıkçı tezgahında çocukları için ter döküyorlar

Sırt sırta verip balıkçı tezgahında çocukları için ter döküyorlar

Sırt sırta verip balıkçı tezgahında çocukları için ter döküyorlar

Sırt sırta verip balıkçı tezgahında çocukları için ter döküyorlar

Sırt sırta verip balıkçı tezgahında çocukları için ter döküyorlar

Sırt sırta verip balıkçı tezgahında çocukları için ter döküyorlar

Sırt sırta verip balıkçı tezgahında çocukları için ter döküyorlar
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