Sırt sırta verip balıkçı tezgahında çocukları için ter döküyorlar

Elazığ’da zamanında imkanları olmadığı için okula gidemeyen Halis ve Cevahir Çetineli çifti, şimdi 4 çocuğunu okutmak için açtıkları balıkçı dükkanında sırt sırta verip birlikte mesai yapıyor.

Halis ve Cevahir Çetineli, kent merkezinde yaklaşık 3 yıl önce açtıkları balıkçı dükkanında sırt sırta verip esnaflık yapıyor. 30 yıldır farklı yerlerde balıkçılık yapan kocasıyla açtıkları dükkanı birlikte işleterek aile bütçesine katkı sağlayan 4 çocuk annesi Cevahir Çetineli, hem eşine destek veriyor hem de 4 çocuğunun daha iyi şartlarda okumasına destek oluyor. Zamanında imkansızlıklar nedeniyle okuyamayan Çetineli çifti, çocuklarının eğitimini tamamlayıp iyi bir iş sahibi olmalarının hayalini kuruyor.

"Ben ve eşim okumadık, çocuklarımız okusun"

Tek hayalinin çocuklarının okuyup güzel yerlerde olması olduğunu dile getiren 40 yaşındaki Cevahir Çetineli, “Sabah saat 7’de eşimle birlikte dükkana geliyorum. Saat 12’de eve gidip çocuklarıma yemek hazırlıyorum. Ondan sonra 13’de yine dükkana gelip akşam saat 8’e kadar çalışıyorum. Yeri geldiğinde eşime destek oluyorum. Genelde temizlik yapıyorum, tepsi yapıp fırına gönderiyorum. Hayat müşterektir. Eşime destek olmak için burada bulunuyorum. 4 tane öğrencim var ve onlar için çalışıyorum. Ben okul okumadım, çocuklarımı okutmak istiyorum. Eşim de okul okumadı. Biz de o yüzden ayaklarımızın üzerinde durmak istiyoruz ve çocuklarımızı okutmak istiyoruz. Allah’ın izniyle benim çocuklarım güzel bir yere gelip, iş adamı olacak. Ben bunun hayali ile burada çalışıyorum. Yaz ve kış demeden her gün buraya gidip geliyorum. Her şey evlatlarım için. Sadece çocuklarım okusun. Dediğim gibi hayat müşterektir ve ben eşime ve çocuklarıma kendimi feda etmişim. Sonuna kadar da çocuklarımın arkasındayım” dedi.