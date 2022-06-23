Sırt üstü uyuyorsanız... Korkunç kâbuslar ve erotik rüyaların nedeni uyku pozisyonunuz

Uyku ve uyku düzeni sağlık için çok önemli. Ortalama olarak, yetişkinlerin tamamen dinlenmiş olmaları için en az 7 saat kesintisiz uyumaları tavsiye ediliyor. İyi bir uyku çekmek çok önemli olduğundan, korkunç bir rüya görmek güne başlamak için ideal bir yol değildir.

NEDEN KABUS GÖRÜRÜZ?

Birinin korkunç bir rüya görmesinin birçok nedeni vardır ve bu sizin uyku pozisyonunuzla ilgili olabilir. Bilim adamları kötü bir kâbusun kesin nedenini tam olarak belirleyemese de birkaç faktör var.

Kabuslar, özellikle, sadece çok kafa karıştırıcı değil, aynı zamanda oldukça üzücü olabildikleri için bilim adamlarının kafasını karıştıran bir konudur.

Kâbusları tamamen ortadan kaldırmak imkânsız. Ancak Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, kötü rüyaları görmemeyi sağlamanın birkaç yolu var. Araştırmacılar, öncelikle varsa stresin nedeni belirlenmeli. Varsa, onu yönetmenin etkili yolları bulunmalı diyor. Bazı araştırmalar, kabus gören kişilerin uyku pozisyonlarını değiştirerek rahatsızlıklarını hafifletebileceklerini buldu. Hong Kong Yan Üniversitesi'nde Doç. Dr. Calvin Kai-Ching Yu, sırt üstü uyumanın kabus görmeye neden olabileceğini söyledi.

DUYGULAR RÜYALARI TETİKLİYOR

Doç. Dr. Calvin Kai-Ching Yu, "Farklı uyku pozisyonları vücudun farklı bölgelerinde baskı oluşturabilir ve vücut duyguları rüya unsurlarının kaynakları olabilir." dedi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Dr. Mehmet Yücel Ağargün tarafından yürütülen bir araştırma, sağ tarafına uyuyan insanların güvenlik ve rahatlama hayalleri kurduğunu buldu.

Sol tarafınıza yatmak yoğun duygular ve güvensizlikle bağlantılı olabilir. Ve eğer yüzüstü uyuyan biriyseniz, daha erotik rüyalar gördüğünüzü fark edebilirsiniz.



