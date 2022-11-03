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  4. Sırt yağlarına elveda deyin! Bu yöntemler yağları cayır cayır yakıyor

Sırt yağlarına elveda deyin! Bu yöntemler yağları cayır cayır yakıyor

03.11.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırt yağları diyabet, obezitenin habercisi olabiliyor. Pek sevilmeyen bir görüntü olan sırt yağlarından egzersiz ve sağlıklı beslenme ile kurtulabilirsiniz. Sırt yağlarını yakmanız için yapmanız gereken egzersizleri haberimizde derledik.

Sırt yağlarına elveda deyin! Bu yöntemler yağları cayır cayır yakıyor

Sırt yağlarından kurtulmak için yollar arıyorsanız doğru adrestesiniz. Haberimizde sırt yağlarından kurtulmak için uygulayabileceğiniz egzersizleri derledik. Ağırlık konusunda bilirkişiye danışmayı unutmayın.

AĞIRLIK KALDIRIN

Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın.
Ellerinize ağırlıkları alın.
Dizlerinizi biraz bükün ve hafifçe öne doğru eğilin.
Kollarınızı aşağıya doğru uzatıp kendinize doğru çekin.
Bu egzersizi 2 set halinde 10 kez tekrarlayın.

Sırt yağlarına elveda deyin! Bu yöntemler yağları cayır cayır yakıyor

KOLTUKLARDAN YARDIM ALIN

Sol dizinizi bükün ve koltuk gibi bir yüksekliğe koyun.
Sol elinizi de dizinizin ve omzunuzun hizasında yükseklikte konumlandırın.
Sağ ayağınızla yere basın ve sağ elinize ağırlık alın.
Ağırlığı dirseğinizden bükerek kendinize doğru çekip indirin.
Bu egzersizi her iki taraf için de 10 kez tekrarlayın.

Sırt yağlarına elveda deyin! Bu yöntemler yağları cayır cayır yakıyor

SIRTI ÇALIŞTIRIN

Bir sandalyeye oturun.
Ayaklarınızı birleştirip sağlamca yere basın.
Ağırlıklarınızı ellerinize alın ve hafifçe öne doğru eğilin.
Kollarınızı iki yana açarak ağırlıkları kaldırın ve indirin.
Bu egzersizi 2 set halinde 15 kez tekrarlayın.

Sırt yağlarına elveda deyin! Bu yöntemler yağları cayır cayır yakıyor

SÜPERMAN POZİSYONU

Matınıza yüzüstü uzanın.
Kollarınızı başınızın iki yanından ileri doğru uzatın. Avuç içleriniz yere baksın.
Bacaklarınızı omuz genişliğinde açın ve parmak uçlarınızı yere değdirin.
Kollarınızı ve bacaklarınızı aynı anda yerden kaldırarak birbirine yakınlaştırın ve 3'er saniye bekleyin.
Tekrar eski konumunuza dönerek rahatlayın.
Bu egzersizi iki set halinde 10 kez tekrarlayın.

Sırt yağlarına elveda deyin! Bu yöntemler yağları cayır cayır yakıyor

KARNI ÇALIŞTIRIN

Matınıza sırtüstü uzanın.
Ellerinizi başınızın arkasında birleştirin.
Ayaklarınızı uzatın.
Sol bacağınızı dizden büküp kalçadan kendinize çekerken aynı anda sağ dirseğinizi de sol dizinize yaklaştırmaya çalışın.
Ardından sağ bacağınız ve sol kolunuz için aynı hareketi yapın.
Bu egzersizi 2 set halinde 15 kez tekrarlayın.
Bu egzersizde boynunuz ağrıyorsa hareketi doğru yapmıyorsunuz demektir.

Sırt yağlarına elveda deyin! Bu yöntemler yağları cayır cayır yakıyor

PLANK YAPIN

Matınıza yüzüstü uzanın.
Kollarınızı dirseklerden kırın ve alt kollarınızdan destek alarak gövdenizi yukarı kaldırın.
Aynı zamanda ayak baş parmaklarınızın ucuyla bacaklarınızı ve kalçanızı yerden kaldırın.
Karşıya bakarak 15 saniye kadar bekleyin.
Bir kerede yapamazsanız setler halinde tamamlayın.

Sırt yağlarına elveda deyin! Bu yöntemler yağları cayır cayır yakıyor

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