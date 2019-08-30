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'Sırtım kaşınıyor ambulans gönderir misiniz?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

ANTALYA İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı için vatandaşları uyardı.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı için vatandaşları uyardı. Hülür, "'Sırtım kaşınıyor ambulans gönderir misiniz?', 'Pizza siparişi verecektim' gibi gereksiz ve anlamsız çağrılar geldiğini görüyoruz. Oysa gerçekten ihtiyacı olan biri, o an sırada bekliyor. 112 hattı meşgul olabiliyor" dedi. Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. 112 hattına asılsız ve gereksiz ihbarlar yapıldığını anlatan Hülür, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımının hayati risk taşıdığını söyledi. Tek numara üzerinden acil çağrıların toplanması projesinin, Antalya'da pilot il olarak uygulanmaya başladığını hatırlatan Ünal Hülür, vatandaşın ambulans, polis, itfaiye, jandarma gibi taleplerinin tamamının 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden karşılandığını belirtti. Ön masada çağrıların değerlendirilerek ilgili yerlere saniyeler içerisinde aktarıldığını ifade eden Hülür, ilkokuldan itibaren 112 numarasının doğru kullanımı, nasıl iletişime geçileceği ve bunun hayati önem taşıdığı bilincine ulaşılması için okullarda çeşitli faaliyetler yapıldığını anlattı. 'ASILSIZ ÇAĞRILAR YÜZDE 5-10 CİVARINDA DÜŞTÜ' 112 Acil Çağrı Merkezi arandığında adres bilgisi ve etkilenen kişi sayısının verilmesinin önemine vurgu yapan Ünal Hülür, “Şöyle bir durumu düşünün, bir yakınınız kalp krizi geçirdi. 112'yi arıyorsunuz, 'Alo 112 mi? Babam kalp krizi geçirdi' deyip, telefonu kapatıyorsunuz. Yeni sistemlerde lokasyon görünüyor ama hangi adrese gelecek, nasıl bir ambulans gönderilecek bunların detaylı anlatılması lazım. Bir diğer husus 112'nin gerçekten ihtiyaç olduğu anda kullanılması çok önemli. Birçok 112 aramalarında batarya, SİM kartı denemelerinden tutun da 'Kedim kayboldu', 'Sırtım kaşınıyor ambulans gönderir misiniz?', 'Pizza siparişi verecektim' gibi gereksiz ve anlamsız çağrılar geldiğini görüyoruz. Oysa, gerçekten ihtiyacı olan biri o an sırada bekliyor. 112 hattı meşgul olabiliyor. Yanlış arama nedeniyle sizin bir yakınınızın oraya ulaşamama nedeniyle kalp krizi geçirip öldüğünü düşünün, bu acı bir tablo. Önceki yıllara göre daha iyi noktadayız. Asılsız çağrılar yüzde 5-10 civarında düşmüş durumda" diye konuştu. HAVA AMBULANSIYLA HASTA TAŞIYAN BİRİNCİ İL ANTALYA Sağlık hizmetinde Antalya'da 61 noktada 112 Acil Çağrı Merkezi'yle hizmet verdiklerini kaydeden Hülür, Kaş'tan Gazipaşa'ya uzanan tüm istasyonların 7/24 çalıştığını bildirdi. Bu istasyonlarda kırmızı şeritli acil servis ambulansları olduğunu belirten Hülür, “Ekiplerin amacı en kısa sürede hastayı olay yerinden alarak en yakın hastaneye ulaştırmak. Antalya'da sadece kara ambulansı değil hava ambulansımız da var. Üniversitenin bahçesinde konuşlanmış durumda. Hava ambulansını iyi kullanan illerden biriyiz. Hatta hava ambulansıyla hasta taşıyan Türkiye'de birinci iliz. Özellikle uzak bölgelerde organ yaralanmaları kalp krizi gibi durumlarda hava ambulansını hıza görevlendiriyoruz. Yılda 300'e yakın vaka taşıyoruz" dedi. '10 DAKİKANIN ALTINDA VAKALARA ULAŞMA ORANIMIZ YÜZDE 90' Antalya'da bulunan 61 istasyonda toplamda 85 ambulans olduğunu ve 25 yedek ambulansla çalıştıklarını belirten Ünal Hülür, vatandaşın tüm taleplerine yetiştiklerini söyledi. Hülür, “Uluslararası ölçüde şehir içinde ve kırsal alanda vakaya ulaşma oranı var. Şehir içinde 10 dakikanın altında vakalara ulaşma oranımız yüzde 90. Kırsal alanda yarım saatte ulaşma oranımız yüzde 91. Bunlar iyi rakamlar ama hedefimiz bunları yüzde 95'lere çekmek" diye konuştu. 'İLK 6 AYDA 112'YE TOPLAM 1 MİLYON 51 BİN 730 ÇAĞRI GELMİŞ' Ünal Hülür, 2018 yılında 112'ye toplam 2 milyon 163 bin 630 çağrı geldiğini, bunlardan 440 bin 217'sinin sağlığa aktarıldığını, 140 bin 859 vaka için çıkış yapıldığını belirterek, "2018 yılı ambulans helikopterle 193, uçak ambulansla 34 vakaya müdahale edilmiştir. 2019 ilk 6 ayda 112'ye toplam 1 milyon 51 bin 730 çağrı gelmiş, 212 bin 388 çağrı sağlığa aktarılmıştır. 68 bin 33 vaka için çıkış yapılmıştır. Kentsel vaka ulaşım oranı 91,75 kırsal vaka ulaşım oranı 91. 2019 yılı helikopter ambulansla ilk 6 ay 97, uçak ambulansla ilk 6 ay 5 vakaya müdahale edilmiştir" dedi.

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