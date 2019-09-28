HABER

Sırtında çuvalla geldi caminin ses sistemini çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 13:37 | Son Güncelleme

Çorlu’nun tarihi camilerinden biri olan Tahtalı Camii’ne gündüz vakti sırtında bir çuvalla gelen şüpheli caminin 6 bin TL değerindeki ses sistemini alarak kayıplara karıştı.Edinilen bilgilere göre olay Çorlu’da Omurtak Caddesi Edirne Kısmı’nda yer alan Tahtalı Camii’nde meydana geldi.

Çorlu’nun tarihi camilerinden biri olan Tahtalı Camii’ne gündüz vakti sırtında bir çuvalla gelen şüpheli caminin 6 bin TL değerindeki ses sistemini alarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre olay Çorlu’da Omurtak Caddesi Edirne Kısmı’nda yer alan Tahtalı Camii’nde meydana geldi. Camiye güpegündüz sırtındaki çuvalla giren ve cami içinde namaz kılan cemaate aldırış etmeden rahat tavırlar sergileyerek cami içinde dolaşan şüpheli caminin ayrı ayrı yerlerde bulunan toplam 6 bin TL değerindeki ses sistemini çalarak kayıplara karıştı. Namaz vakti camiye gelen imamın ses sisteminin yerinde olmadığını görmesinin ardından güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi ile ortaya çıktı.
Polise haber vererek yardım isteyen imam Hüseyin Kocaoğlu, “Sabah namazını cemaatle birlikte kıldık. Hiçbir sorun yoktu. Öğle namazından bir saat önce hazırlıkları yapmak için yeniden camiye geldim ve ses sisteminin yerinde olmadığını gördüm. Güvenlik kameralarının görüntülerini izleyince hırsızlık olayının yaşandığını fark ettim ve polise haber verdim” dedi.
Yaşanan hırsızlık olayının tekrarlanmaması için tedbir alan cami imamı olayın ardından minareye çıkılan bölüm ise ses sisteminin konulduğu alana demir kapı ile muhafaza yaptırdı.
Görüntüleri inceleyen polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sırtında çuvalla geldi caminin ses sistemini çaldı

Sırtında çuvalla geldi caminin ses sistemini çaldı

Sırtında çuvalla geldi caminin ses sistemini çaldı

Sırtında çuvalla geldi caminin ses sistemini çaldı

Sırtında çuvalla geldi caminin ses sistemini çaldı

Sırtında çuvalla geldi caminin ses sistemini çaldı

Sırtında çuvalla geldi caminin ses sistemini çaldı

Sırtında çuvalla geldi caminin ses sistemini çaldı

Sırtında çuvalla geldi caminin ses sistemini çaldı

Sırtında çuvalla geldi caminin ses sistemini çaldı

Sırtında çuvalla geldi caminin ses sistemini çaldı

Sırtında çuvalla geldi caminin ses sistemini çaldı

Sırtında çuvalla geldi caminin ses sistemini çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

Rusya'dan 'güvenli bölge' açıklaması! 'Ankara bu isteğinde...'

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.