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Sırtında kalp şekli ile doğan buzağı ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 10:26 | Son Güncelleme

MERSİN'in Silifke ilçesinde sırtında kalp şekli olan buzağı dikkat çekiyor.

Sırtında kalp şekli ile doğan buzağı ilgi odağı oldu

Erol OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde sırtında kalp şekli olan buzağı dikkat çekiyor.
Tosmurlu Mahallesi'nde geçimlerini çiftçilik ve hayvancılık yaparak sağlayan Nurşen- Ali İhsan Tunç çiftinin inekleri, yaklaşık bir ay önce 2 buzağı doğurdu. Bir müddet sonra buzağılardan birinin sırtındaki kalp şekli, görenlerin dikkatini çekti. Vatandaşlar telefon ve fotoğraf makineleri ile buzağının fotoğraflarını çekmeye başladı. Ali İhsan Tunç, "İkiz buzağımız oldu ve birinin sırtında kalp şekli var" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sırtında kalp şekli ile doğan buzağı ilgi odağı olduSırtında kalp şekli ile doğan buzağı ilgi odağı olduSırtında kalp şekli ile doğan buzağı ilgi odağı oldu

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