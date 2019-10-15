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Sırtında saatlerce çay tepsisi taşıyan 'Mıknatıs Adam'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 19:05 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesindeki Basmane semtinde otel işleten Ethem Arslan (69), yaklaşık 35 yıl önce vücudunun belirli bölgelerinin metalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etti.

Sırtında saatlerce çay tepsisi taşıyan 'Mıknatıs Adam'

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesindeki Basmane semtinde otel işleten Ethem Arslan (69), yaklaşık 35 yıl önce vücudunun belirli bölgelerinin metalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etti. Arslan'ın göğsüne ve sırtına yapıştırdığı metal kaşık, kase, tepsi, bozuk para gibi eşyalar, saatlerce düşmeden vücudunda duruyor.
Basmane'de 1984 yılından beri otel işleten, bir çocuk babası Ethem Arslan (69), 1980'li yıllarda bir televizyon programında insan vücuduna metal ürünlerin yapıştığını gördü. Eşinin ısrarı üzerine deneyen Arslan vücudunun, metal kaşık, kase, tepsi, bozuk para gibi materyalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etti. İçinde metal bulunan her şey, Arslan'ın göğsüne ve sırtına temas ettiğinde saatlerce düşmeden durabiliyor. Çevresi tarafından 'Mıknatıs Adam' olarak anılan Arslan'ın bu özelliği görenleri şaşırtıyor. Aynı özelliğin anneannesinde de olduğunu söyleyen Arslan, aynı zamanda, insanların hissettiği ağrıları onların yakınında durarak kendine çekebildiğini anlattı.
'ÖNCEDEN AĞRI HİSSEDİYORDUM ARTIK HİSSETMİYORUM'
Bu özelliğini fark ettikten sonra nedenini öğrenmek için doktora gitmediğini söyleyen Arslan, "Ben bu enerjinin varlığını ilk defa eşimin bacağı ağrıdığında hissettim. Ağrılar bana geçti ve onun ağrısı kalmadı. Metallerin yapıştığını da fark edince biyoenerji eğitimleri aldım. Önceden ağrılar bileğime giriyordu, eğitim aldıktan sonra düzeldi. Herhangi bir zararı olmadı bana. Otobüste yolculuk yaparken, yanımda oturan kişinin ağrılarını kendime mıknatıs gibi çektiğimi hissediyorum. Hastanelerin özellikle Yoğun Bakım bölümlerinde bu ağrıları çok fazla hissediyorum. Bu tarz yerlere girmek istemiyorum, ağır geliyor" diye konuştu.
'ETHEM AĞABEY MIKNATIS GİBİDİR'
Arslan'ı yıllardır tanıyan ve bu özelliğini bilen Dursun Karakaş, "Ben kendisini yaklaşık 20 yıldır tanıyorum. Ethem ağabey mıknatıs gibidir. Demir para yapıştırırsın kalır, tepsi yapıştırırsın kalır, düşürmez. İlk gördüğümde çok şaşırdım. Bir insanın vücudunda çay tepsisinin durması mümkün değil" dedi.
Hasan Balpınar ise "İnsan vücudunda bulunan elektrik onda çok yoğun. Bunu bir filmde görmüştüm, insan vücudunun neler yapabildiğini gördüm. Ethem abinin vücuduna da metallerin yapıştığını gördüm. Daha önce hiç görmemiştim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Sırtında saatlerce çay tepsisi taşıyan 'Mıknatıs Adam'Sırtında saatlerce çay tepsisi taşıyan 'Mıknatıs Adam'Sırtında saatlerce çay tepsisi taşıyan 'Mıknatıs Adam'Sırtında saatlerce çay tepsisi taşıyan 'Mıknatıs Adam'

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