Sırtında saman taşıyan yaşlı kadına jandarma yardım etti

ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesinde devriye görevindeki jandarma ekipleri, hayvanları için çuvallarla saman taşıyan yaşlı bir kadına yardım eli uzattı.

Sinanözü köyü yakınlarında devriye gezen Kargı Jandarma Komutanlığına bağlı ekip, 70 yaşındaki Şerife Bilmez'in sırtına yüklediği çuvallarla yürürken zorlandığını fark etti.

Bilmez'e yardım eden askerler, yaşlı kadın ile sırtındaki saman dolu 4 çuvalı ekip aracına aldı.

Şerife Bilmez'i köyde gideceği yere bırakan jandarma ekibi, araçtaki saman çuvallarını da ahıra taşıdı.

Yaşlı kadın, kendisine yardım eden askerlere teşekkür etti.

