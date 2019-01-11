HABER

Sırtında saman taşıyan yaşlı kadına jandarma yardım etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 18:34 | Son Güncelleme

Sırtında saman taşıyan yaşlı kadına jandarma yardım etti

ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesinde devriye görevindeki jandarma ekipleri, hayvanları için çuvallarla saman taşıyan yaşlı bir kadına yardım eli uzattı.

Sinanözü köyü yakınlarında devriye gezen Kargı Jandarma Komutanlığına bağlı ekip, 70 yaşındaki Şerife Bilmez'in sırtına yüklediği çuvallarla yürürken zorlandığını fark etti.

Bilmez'e yardım eden askerler, yaşlı kadın ile sırtındaki saman dolu 4 çuvalı ekip aracına aldı.

Şerife Bilmez'i köyde gideceği yere bırakan jandarma ekibi, araçtaki saman çuvallarını da ahıra taşıdı.

Yaşlı kadın, kendisine yardım eden askerlere teşekkür etti.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Jandarma 70 yaşındaki kadının yükünü taşıdıJandarma 70 yaşındaki kadının yükünü taşıdı
FSM'deki kazadan yeni görüntüyle yeni ayrıntılarFSM'deki kazadan yeni görüntüyle yeni ayrıntılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum kargı yardım yaşlı kadın

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Annesinin son paylaşımı yürekleri burktu!

Annesinin son paylaşımı yürekleri burktu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Artvin'de nefes kesen anlar

Artvin'de nefes kesen anlar

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da 3.8 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Seçime günler kala çok önemli uyarı! Bu kişiler oy kullanamayabilir

Seçime günler kala çok önemli uyarı! Bu kişiler oy kullanamayabilir

Bakan Murat Kurum'un imzasıyla genelge gönderildi! Plastik poşet hamlesi

Bakan'ın imzasıyla genelge gönderildi! Plastik poşet hamlesi

Türk heyeti ABD'ye gidiyor

Türk heyeti ABD'ye gidiyor

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

İzmir'de 'hayatı durduran' eylem! Otobüsler çalışmadı

İzmir'de 'hayatı durduran' eylem! Otobüsler çalışmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.