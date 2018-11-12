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Sırtında sıcaklık hissetti, hemen eve koştu! Parkta oynayan küçük çocuğa dehşeti yaşattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 05:55 | Son Güncelleme

Malatya'da havalı tabanca ile kuş avladıkları iddia edilen 2 kişinin açtığı ateş sonucunda 9 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Sırtında sıcaklık hissetti, hemen eve koştu! Parkta oynayan küçük çocuğa dehşeti yaşattılar

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İlyas Mahallesi Emirgan Caddesi üzerinde bulunan bir metruk binanın bahçesinde havalı tabanca ile kuş avlamaya çalışan 2 kişi, ağaçtaki kuşlara ateş açtı.

SIRTINDA BİR SICAKLIK HİSSETTİ

Açılan ateş sonucunda metruk evin yan kısmında bulunan bir sitenin çocuk parkında ikiz kardeşi Ö.F.Ş ile oyun oynayan A.Ş.'nin (9) omuzuna saçma isabet etti. Sırtında bir sıcaklık hisseden 4'üncü sınıf öğrencisi A.Ş., eve giderek durumu annesine anlattı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)


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