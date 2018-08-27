Sırtında un çuvalıyla yolun karşına geçmek isterken öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, sırtında taşıdığı un çuvalıyla yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Mehmet Ali Meydan (55), yaşamını yitirdi. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, geçen cumartesi günü, Ortatepe Mahallesi Kale- Muğla yolu üzerinde meydana geldi. Muğla yönünden gelen otomobilden yol kenarında inen Mehmet Ali Meydan, aracın bagajından indirdiği un çuvalını yere bıraktı. Otomobil sürücüsünün gitmesinin ardından Meydan, un çuvalını sırtına alıp, yolun karşısına geçmek istedi. Sırtındaki çuvalla yol ortasına kadar yürüyen Meydan'a, Durmuş Müştak yönetimindeki 09 EE 062 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Meydan, kanlar içinde yere düştü. Patlayan çuvaldaki unlar ise çevreye saçıldı. Kazayı görenler, sağlık ekibine haber verdi. Ağır yaralanan ve sağlık görevlilerince ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meydan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Ali Meydan'a çarpan otomobil sürücüsü Müştak, jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Durmuş Müştak, serbest bırakıldı.

Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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