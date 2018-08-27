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Sırtındaki un çuvalıyla yolun karşına geçerken öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 17:04 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, sırtındaki un çuvalıyla yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 55 yaşındaki Mehmet Ali Meydan, kaldırıldığı hastanede öldü.

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, sırtındaki un çuvalıyla yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 55 yaşındaki Mehmet Ali Meydan, kaldırıldığı hastanede öldü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kaza, geçen cumartesi günü, Ortatepe Mahallesi Kale- Muğla Karayolu üzerinde meydana geldi. Muğla yönünden gelen bir otomobilden yol kenarında inen Mehmet Ali Meydan, aracın bagajındaki indirdiği un çuvalını karayolu kenarına bıraktı. Kendisini getiren otomobilin gitmesinin ardından Meydan, yerdeki un çuvalını sırtına alıp, karayolunun karşısına geçmek istedi. Sırtında un çuvalıyla yolun ortasına kadar yürüyen Meydan'a, Durmuş Müştak yönetimindeki 09 EE 062 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Meydan, kanlar içinde yere düştü. Patlayan çuvaldaki unlar ise çevreye saçıldı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine ambulans çağırdı. Ağır yaralanan ve ambulansla Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meydan, yapılan müdahaleye öldü. Meydan'a çarpan otomobil sürücüsü Müştak jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Müştak, serbest bırakıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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