HABER

Sırtındaki yarada bitki yeşerdi

İLGİNÇ HABERLER  | 16.08.2018 09:28 | Son Güncelleme

Hindistan'da bir çiftçi tarlada gördüğü sıçanın sırtında yeşeren bitkiyi görünce gözlerine inanamadı. Sırtında yeşeren bir bitkinin büyüdüğü farenin o hali amatör kamera tarafından görüntülendi.

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde tarlasına giden Datar Singh adlı çiftçi şok edici bir olayla karşılaştı. Çiftçi tarlada sırtında soya filizi büyümüş canlı bir sıçan buldu. Sıçanın sırtındaki yaradan içeri düşen bir tohumun filizlendiği düşünülüyor.

Hayvanın oldukça acı çektiği belirtilirken çiftçi Singh'in kemirgeni evine götürüp soya filizini hayvanın sırtından çıkardığı açıklandı. Tohumun sıçanın sırtındaki açık yaraya düşmüş ve orada büyümeyi sürdürmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

PARTNERSertar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni işiSertar Ortaç'ın eşi Chloe'nin yeni işi
Kuş, yılanı canlı canlı yediKuş, yılanı canlı canlı yedi
Narkozun etkisindeki Beşiktaşlı Yusuf kahkahaya boğduNarkozun etkisindeki Beşiktaşlı Yusuf kahkahaya boğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan fare Bitki Tohum

En Çok Okunan Haberler

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
insafsızlar hayvanın sırtına arka planda görülen fasulye fidesi sokmuşlar
Diğer Haberler
Bir türlü düşemeyen adam sosyal medyayı salladı

Bir türlü düşemeyen adam sosyal medyayı salladı

Kuş, yılanı canlı canlı yedi

Kuş, yılanı canlı canlı yedi

Narkozun etkisindeki Beşiktaşlı Yusuf kahkahaya boğdu

Narkozun etkisindeki Beşiktaşlı Yusuf kahkahaya boğdu

Minik çocuğun boğazına kaçan para böyle çıkarıldı

Minik çocuğun boğazına kaçan para böyle çıkarıldı

Sokak hayvanları aracına çıkmasın diye arabasını çivili kartonlarla kaplayan kadın

Sokak hayvanları aracına çıkmasın diye arabasını çivili kartonlarla kaplayan kadın

Sahibini gören eşeğin mutluluğu

Sahibini gören eşeğin mutluluğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.