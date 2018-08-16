Sırtındaki yarada bitki yeşerdi

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde tarlasına giden Datar Singh adlı çiftçi şok edici bir olayla karşılaştı. Çiftçi tarlada sırtında soya filizi büyümüş canlı bir sıçan buldu. Sıçanın sırtındaki yaradan içeri düşen bir tohumun filizlendiği düşünülüyor.

Hayvanın oldukça acı çektiği belirtilirken çiftçi Singh'in kemirgeni evine götürüp soya filizini hayvanın sırtından çıkardığı açıklandı. Tohumun sıçanın sırtındaki açık yaraya düşmüş ve orada büyümeyi sürdürmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



