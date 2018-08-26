Sırtından bıçaklanan Afgan genç, ağır yaralandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da Afganistan uyruklu Ali Muhammed (25), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından sırtından bıçaklandı. Ağır yaralanan Muhammed, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Ak Çeşme Mahallesi'ne meydana geldi. Afgan Ali Muhammed'in yanına, iddiaya göre, kaldırımda yürüdüğü sırada tanımadığı 2 kişi geldi. Şüpheliler ile Muhammed arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri, Muhammed'i sırtından bıçakla yaraladı. Muhammed, yakındaki iş yerine girerek, yardım istedi. İş yeri sahibinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Muhammed'i ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ali Muhammed'in durumunun kritik olduğu öğrenilirken, polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

