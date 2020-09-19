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  4. Sırtından vuruldu, 3 kilometre motosiklet sürüp polise sığındı

Sırtından vuruldu, 3 kilometre motosiklet sürüp polise sığındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 02:36 | Son Güncelleme

Adana'da, husumetlisi Samet Fırat İ. tarafından tabancayla sırtından vurulduktan sonra yaralı halde motosiklete binip, 3 kilometre uzaklıktaki polis merkezine sığınan Sefa A. (23), hastanede tedaviye alındı.

Sırtından vuruldu, 3 kilometre motosiklet sürüp polise sığındı

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen Sefa A. ve Samet Fırat İ., iddiaya göre yol üzerinde karşılaşıp, tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Samet Fırat İ. belindeki tabancayı çıkartıp, Sefa A.'ya ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden birinin sırtına isabet ettiği Sefa A., motosikletine binip, can havliyle olay yerinden uzaklaştı. Yaralı halde motosikleti kullanan Sefa A., 3 kilometre uzaklıktaki Sarıçam Polis Merkezi'ne giderek, yardım istedi. Ekiplerin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine, polis merkezine ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sefa A., tedaviye aındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Samet Fırat İ.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (İHA)

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