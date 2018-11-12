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Sırtından vuruldu, sığındığı bahçede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 01:26 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 29 yaşındaki Oğuzhan Tatar sokakta tartıştığı kişiler tarafından tabanca ile ateş edilerek sırtından vuruldu.

Sırtından vuruldu, sığındığı bahçede öldü

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 29 yaşındaki Oğuzhan Tatar sokakta tartıştığı kişiler tarafından tabanca ile ateş edilerek sırtından vuruldu. Ağır yaralı olarak bir evin bahçesine sığınan Tatar, burada yaşamını yitirirken, kavga ettiği kişiler kaçtı.
Olay gece saatlerinde, Gebze Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan Tatar ile kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar tabancalarını ateşledi. Oğuzhan Tatar sırtına isabet eden kurşunla yaralandı. Ağır yaralı olarak olay yerinden uzaklaşıp, bir evin bahçesine sığınan Oğuzhan Tatar kanlar içinde kalarak yere yığıldı. Şüpheliler ise kaçarak izlerini kaybettirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi Oğuzhan Tatar'ın öldüğünü belirledi. Polis, olayın ardından kaçan kişilerin kimliklerini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

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