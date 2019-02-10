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"Sırtını Kandil'e dayayanlarla, talimatı PKK'dan alanlarla ittifak yapmıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 13:26 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Sırtını Kandil'e dayayanlarla, talimatı PKK'dan alanlarla ittifak yapmıyoruz. Allah'tan başka bir şeyden korkmayanlarla ittifak yapıyoruz" - "CHP'nin içinde DHKP-C var, CHP'nin içinde PKK'yı destekleyenler var"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sırtını Kandil'e dayayanlarla, talimatı PKK'dan alanlarla ittifak yapmıyoruz. Allah'tan başka bir şeyden korkmayanlarla ittifak yapıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti ve MHP Alanya ilçe teşkilatlarının bir restorandaki kaynaşma ve istişare toplantısında, Cumhur İttifakı'na bir seçimi kazanmak olarak bakmamak gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bu ittifakı neden, niçin oluşturduğunun ve hedefinin iyi bilinmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Dış politikada diklenmeden dik durabiliyorsanız, bunu haklı davanızdan yapabilirsiniz ama arkanızda ciddi bir gücün olduğunu hissederseniz, işte ülkenin milletin davasını çok daha güçlü savunursunuz." dedi.

Çavuşoğlu, bu gücü sadece AK Parti tabanında almadıklarını, yıllardır MHP'ye gönül vermiş insanların başta Bahçeli olmak üzere desteğini gördüklerini ve gücünü hissettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifakı, cumhurbaşkanlığını kazanmak için değil ülkenin istikrarını güçlendirmek için kurduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı'nı kurarken bunu bir beka meselesi olduğunun altını çizdik. Biz bu ittifakı kurarken davamızı ve ülkümüzü birleştirdik. Türkiye ve millet sevdasıyla birleştirdik." diye konuştu.

Önlerindeki seçimi büyük zaferlerle hep birlikte kazanacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, bunun milletin ve Antalya'nın zaferi olacağını söyledi.

Türkiye ve millet için daha büyük hedeflerinin olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün 20 sene öncesine gidin, 10 sene öncesine gidin. Tüm zorluklara rağmen bugün geldiğimiz nokta çok iyi ama bununla yetinir miyiz? Bu millet daha iyisini hak etmiyor mu? O yüzden Cumhuriyetimizin 100. yılına 2023 yılına çok güçlü bir Türkiye olarak girmek ortak davamız ve ülkümüzdür. Sadece 2023 için, 4 yıl için çalışmak da bizim için kafi değildir. Bu millet, vatan için daha büyük vizyonlarla hedeflerle yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu ittifakın pazara ya da seçime kadar değil mezara kadar demesinin altında bu yatıyor. Bu ittifakın ne için kurulduğunu özümsemeyi teşkilatımıza, tabanımıza, vatandaşlarımıza anlatmamız lazım."

- "Türk Milleti dünyanın umudu"

İttifakı bir araya getiren başka bir sebebin de ülkenin karşı karşıya kaldığı zorluklar olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, içeride ihanet şebekelerinin bulunduğunu, dışarının da ateş çemberi olduğunu anlattı.

Bugün Avrupa'daki Türk ve İslam karşıtlığıyla mücadele ederken Türk milletinin dünyanın umudu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Biz ecdadımızla gurur duyuyoruz. Görüyoruz, zillet ittifakı içinde olanlar ecdadımızı inkar ediyorlar. Dünyanın her yerinde ecdadımızın bıraktığı eserler var. Bunlara sahip çıkmak boynumuzun borcu değil mi? Bugün Kudüs davasına bizden başka, Türkiye'den başka savunan var mı? Milli ve kutsal davalarımıza sahip çıkmamız lazım. Kardeş Azerbaycan'a biz sahip çıkmazsak işgal edilmiş topraklarını tekrar azat etmek için biz çalışmazsak kardeş Azerbaycan'a kim sahip çıkacak? Biz Orta Asya'da Türk Konseyi ile Türk dünyasını birleştirmezsek öncülük etmezsek kim sahip çıkacak. İşte Özbekistan ile ilişkilerimiz. Şu anda çok iyi. Diğer Türk devletleriyle de daha da iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- " CHP'nin içinde DHKP-C var, PKK'yı destekleyenler var"

Çavuşoğlu, ittifaklarının hedefinin sadece Alanya'da seçimi kazanmak olmaması gerektiğine değinerek şehirlerine sahip çıkmak gerektiğini vurguladı.

Kalkınmanın yerelden başladığını ve sonra tüm ülkeye yayıldığını dile getiren Çavuşoğlu, seçimde ittifakın önemli olduğunu söyledi.

"Hainlerle ittifak yapmadık. Biz vatanı milletini sevenlerle ittifak yaptık. Biz ittifakımızı gururla anlatırız, gurur duyarız." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sırtını Kandil'e dayayanlarla, talimatı PKK'dan alanlarla ittifak yapmıyoruz. Allah'tan başka bir şeyden korkmayanlarla ittifak yapıyoruz. Onlar varsınlar ittifakı bozmak için fitne yapsınlar. Kılıçdaroğlu işi gücü bırakmış, güya çok akıllı, kışkırtarak, ittifakı zedeleyecek. Senin aklın çalışsaydı zamanında SSK'yı batırmazdın. İşte kendi teşkilatların, partin bugün görüyoruz ki teröristlere teslim. Her zaman söylüyorum, CHP'nin içinde DHKP-C var, CHP'nin içinde PKK'yı destekleyenler var. Mahkemeye versinler, tersini söylüyorlarsa. Açık söylüyorum ilk kez söylemiyorum 5 yıldır söylüyorum. Dün Adana'da Bahçeli bunlara en uygun şekilde cevap verdi. Ama bunlarda yüz yok, utanılacak yüz yok."

Alanya'da MHP'li Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in çok büyük eserleri hayata geçirdiklerini ve kendilerinin de destekçisi olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, iki belediye başkanının seçilmesiyle dayanışmaların daha da güçlü olacağını söyleyerek, "Ayrımız gayrımız yok sevdamız Alanya, aşkımız Antalya" ifadesini kullandı.

- "Pazara kadar değil, mezara kadar"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise devletin ve milletin bekası için hiçbir hesaba dayanmayan Cumhur İttifakı'nın, ülkenin geleceği için yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirtti.

Bu birlikteliğin pazara kadar değil, mezara kadar süreceğini ifade eden Türel, "Ülkeyi bölmek ve parçalamak için her noktada bizleri dikkatli olmaya sürükleyen bir ortamda bizlere bir ve beraber olmak düşer. Bir ve beraber olduğunuzda Alanya ve Antalya'mızın, ülkemizin sorunlarını daha kolay aşacağımızdan bir tereddüt yoktur." dedi.

Toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın ve Atay Uslu, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve partililer katıldı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya CHP cumhur ittifakı MHP seçim

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