Sırtlanların arasında kaldı! Aslanın yardımına bakın kim yetişti?

Sırtlan sürüsünün saldırısına uğrayan bir aslanın nefes kesen mücadelesi saniye saniye görüntülendi. Bir anda 20 sırtlanın arasında kalan aslanın yardımına arkadaşı Tatu yetişti.

Aslana hain pusu! Bir anda karşısına çıktılar

'Hanedanlar' isimli belgesel serisinde Red isimli erkek aslanın, yirmiden fazla sırtlanın ortasında kaldığı anlar yayınlandı. Etrafı 20 sırtlan tarafından sarılan aslanın imdadına dostu Tatu yetişti.

Dünyanın en vahşi hayvanlarından biri olan aslanlar ne kadar güçlü olsalar da yardıma ihtiyaç duyarlar.

Yayınlanan görüntülerde de etrafı sırtlanlarla çevrilmiş yalnız bir aslanın zorlu anları yer aldı.

Görüntülerde sırtlanlardan bir türlü kaçamayan aslanın imdadına dostu yetişti.

Kayda alınan görüntülerde Red isimli erkek aslanın etrafını bir anda 20 sırtlan sarıyor.

Aslan, sırtlandan her ne kadar güçlü olsa da bu kadar büyük bir grup karşısında kendini koruyamıyor.

Aslan sırtlan grubunun ortasından çıkmaya çalışırken korkusu gözlerinden bile okunabiliyor.

Bu sırada Red’in imdadına Tatu yetişiyor.

Dostunun sesini duyan Tatu hızla Red'in yardıma koşuyor.

Onu gören sırtlanlarsa arkalarına bakmadan kaçıyorlar.

Görüntülerin sonlarında Red ve Tatu'nun kavuşma anları ise görülmeye değer.