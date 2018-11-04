Sırttan robotik cerrahiyle böbrek kitlelerinden kurtuldular

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Türkiye'de ilk kez 'Robotik Retroperitonial Parsiyel Nefrektomi' tekniği ile böbrek kitlesi ameliyatı gerçekleştirildi. Hastaların karınları açılmadan sırttan girilerek robotik cerrahiyle böbrek kitleleri alındı. Sağlıklarına kavuşan 2 hasta, ameliyat olan üçüncü hastayı ziyaret ederek moral verdi.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği'nden Doç. Dr. Mutlu Ateş, böbreklerinde erken safha kitle bulunan 3 hastayı, 'Robotik Retroperitonial Parsiyel Nefrektomi' tekniğiyle ameliyat ederek sağlıklarına kavuşturdu. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen teknikle hastaların daha çabuk normal hayata dönebildiğini belirten Doç. Dr. Ateş, 3 haftada 3 hastaya bu ameliyatı uyguladıklarını kaydetti. Erken safhada olan 4 santimden küçük böbrek kitlelerine uygulanan teknikle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Ateş, “Böbrek bağırsakların arkasında bir organ olduğu için normalde bağırsaklar yer değiştirilerek böbreğe ulaşılıp ameliyat edilir. Ancak bizim uyguladığımız teknikte robotik yöntemle karnın arkasından, yani sırttan girerek böbrek kitlesine ulaşıyoruz. Karınla ilgili herhangi bir sıkıntı oluşturmadan ve böbreği koruyarak sadece kitleyi alıyoruz" dedi.
HER BÖBREK KİTLESİNDE BU TEKNİK UYGULANMAZ
Karın açılmadan sırttan girilerek yapılan ameliyatla ilgili bazı kriterler olduğunu belirten Doç. Dr. Ateş, şunları kaydetti:
“Bu ameliyatın konforu, kapalı yöntem olduğu için en fazla 1 ya da 2 santimlik kesi izi olması. Hastayı 2 gün sonra taburcu ediyoruz. Kısa sürede normal hayatına dönebiliyor. Tabi bu ameliyatlar için bazı kriterler var. Kitlenin erken safhada olması, 4 santimden büyük olmaması gerekiyor. Ameliyat yaptığımız hastalarımızın böbrek kitleleri 2,5 ile 4 santim arasında değişen kitlelerdi. Ayrıca kitlenin yeri de önemli. Kitle böbreğin daha arka kısmında ise bu ameliyat rahatlıkla uygulanıyor. Yani her böbrek kitlesinde bu ameliyat yapılamaz. Bu yöntemle 3 haftada 3 hastayı ameliyat ettik. Son hastamız ise 74 yaşındaki Mehmet Atalay oldu."
'ALLAH DOKTORUMUZDAN RAZI OLSUN'
Ordu'da oturan ve sol böbreğinde 2,5 santimlik kitle bulunan Hasan Tomakin (52), 6 ay önce tanı konulduğunu belirterek, “Sağlığıma kavuştum. Hocamızdan Allan razı olsun" derken, sol böbreğinde 2,5 santimlik kitle olan Hasan Ali Kıvrak (58) ise “Herkese teşekkür ederim. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum. Sporumu bile yapabiliyorum" diye konuştu.
HASTALAR, HASTA ZİYARETİNDE BULUNDU
Hasan Tomakin ve Hasan Ali Kıvrak, aynı teknikle sağ böbreğinden 4 santimlik kitle alınan Rıza Aksu'yu (62) ziyarete geldi. 3 hastayı bir arada gören Doç. Dr. Mutlu Ateş, daha önce ameliyat olan 2 hastayı karşısında görünce, “Hastalarımız hasta ziyaretine gelmiş ne güzel" dedi. Doç Dr. Ateş, 3 gün önce ameliyat olan Rıza Aksu'ya, “Siz de inşallah bu arkadaşlar gibi kısa sürede normal hayatınıza döneceksiniz" dedi.
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