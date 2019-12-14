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Sis bulutlarında nefes kesen yamaç paraşütü uçuşu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 18:06 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yamaç paraşütü pilotlarının sis bulutları arasındaki uçuşu nefes kesti.Son dönemde yamaç paraşütü sporu tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği bir adres haline gelen Beyşehir’de, Konya Hava Sporları Kulübünden gelen yamaç paraşütü pilotlarının görenlerin heyecanla izlediği sis bulutları arasında gerçekleştirdiği uçuş adrenalin dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yamaç paraşütü pilotlarının sis bulutları arasındaki uçuşu nefes kesti.
Son dönemde yamaç paraşütü sporu tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği bir adres haline gelen Beyşehir’de, Konya Hava Sporları Kulübünden gelen yamaç paraşütü pilotlarının görenlerin heyecanla izlediği sis bulutları arasında gerçekleştirdiği uçuş adrenalin dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Konya’dan ilçeye gelen yamaç paraşütü pilotları, Beyşehir’de yamaç paraşütü sporu yapan yerel pilotlarla beraber Yaka Manastır Mesire Alanı üzerindeki take off pistinden atlayış yaparak sis bulutlarıyla kaplı gökyüzünde bulutlar arasında uçuş gerçekleştirdi. Dört pilot havada bir süre devam eden yolculuğun ardından yere inişini kazasız ve başarıyla gerçekleştirdi.
Uçuşu gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotlarından Muhammet Gürler, Beyşehir’de 2002 yılında başladığı yamaç paraşütü sporuna uzun yıllar ara verdikten sonra 9 ay önce yeniden başladığını anlatarak, fırsat buldukça Beyşehir take off pistinde bu spora ilgi duyan arkadaşlarıyla birlikte uçuşlar gerçekleştirdiğini söyledi. Atlayışı gerçekleştirdikleri piste Konya’dan gelen arkadaşlarla manzara izlemek üzere gittiklerini, ancak tepeye çıktıklarında gördükleri sis bulutu manzarasını görünce arkadaşlarının da teşvikiyle ilk kez böyle bir denemeyi yapmaya karar verdiğini anlatan Gürler, “Burada kartpostallık bir manzara vardı sis bulutlarıyla birlikte. Konya’dan gelen arkadaşlar bizden daha deneyimli ve tecrübeli idi. Aslında bu hava şartlarında uçmamız uygun değildi. Daha öncesinden de böyle bir uçuş yapmamıştık. Ama onların desteğiyle, teknik bilgileriyle uçmaya ben de karar verdim. İlk uçuşu onlar yaptı, ardından bize de cesaret geldi. Biz de uçalım dedik” diye konuştu.
Yamaç paraşütü pilotu Ömer Altıparmak ise, Beyşehir’in yerel pilotları ve Konya’dan gelen pilotlarla birlikte Beyşehir’de sis bulutları arasında kartpostallık görüntüler oluşturan bir uçuş gerçekleştirdiklerini anlatarak, “Ben pistte atlayışı gerçekleştiren arkadaşlarla telsiz irtibatını sağlayarak onları yönlendirdim. Yerel pilot olmamızın büyük avantajı vardı burada. Eğer yerel pilot olmasaydık, böyle bir yerde böyle bir uçuş bu havada gerçekleştirilemezdi. Çıkış alanımızı ve iniş alanımızı normal şartlarda görüyoruz. Her kulübün olduğu gibi bizim kulübümüzün de güvenlik noktasında yerine getirmemiz gereken kriterler var” diye konuştu.

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