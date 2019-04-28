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Sis Dağı’na giden yayla yolunu kardan temizlemek için gece gündüz çalışıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 12:33 | Son Güncelleme

Giresun ve Trabzon illeri tarafından ortak olarak kullanılan Sis Dağı Yaylası’na giden yayla yollarını kardan temizlemek için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Giresun İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz çalışıyor.Karadeniz sahilinde denize en yakın ve en yüksek dağı olarak dikkat çeken ve 2 bin 182 metre yüksekliğindeki Sis Dağı’nın eteğinde kurulan yayla, Giresun’un Eynesil, Çanakçı ve Görele ile Trabzon’un Şalpazarı ve Beşikdüzü ilçesi sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılıyor.

Sis Dağı’na giden yayla yolunu kardan temizlemek için gece gündüz çalışıyorlar

Giresun ve Trabzon illeri tarafından ortak olarak kullanılan Sis Dağı Yaylası’na giden yayla yollarını kardan temizlemek için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Giresun İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz çalışıyor.
Karadeniz sahilinde denize en yakın ve en yüksek dağı olarak dikkat çeken ve 2 bin 182 metre yüksekliğindeki Sis Dağı’nın eteğinde kurulan yayla, Giresun’un Eynesil, Çanakçı ve Görele ile Trabzon’un Şalpazarı ve Beşikdüzü ilçesi sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Kıyıya 38 km uzaklıkta olduğu için günübirlik olarak gezinti için ideal bir yayla olan Sis Dağı’nın yolunu ulaşıma açmak için ekipler çalışmalarını sürdürürken, Ramazan ayı gelmeden bölgedeki yayla yollarının büyük bölümünün ulaşıma açılması bekleniyor.
Sis Dağı’ndaki yol açma çalışmasına katılan ekipler, 3-4 metreyi bulan kar yığınlarının arasında paylaştıkları fotoğraflar ile de hangi şartlar altında çalıştıklarını gözler önüne serdiler.

Sis Dağı’na giden yayla yolunu kardan temizlemek için gece gündüz çalışıyorlar

Sis Dağı’na giden yayla yolunu kardan temizlemek için gece gündüz çalışıyorlar

Sis Dağı’na giden yayla yolunu kardan temizlemek için gece gündüz çalışıyorlar

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