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Sis görüş mesafesini düşürdü, polis kavşakta nöbet tuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 13:13 | Son Güncelleme

BURSA Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, İnegöl ilçesinde ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana geldiği karayolu üzerindeki ışıklı kavşakta, yoğun sis nedeniyle meydana gelebilecek kazaları önlenmek amacıyla nöbet tuttu.

Sis görüş mesafesini düşürdü, polis kavşakta nöbet tuttu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, İnegöl ilçesinde ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana geldiği karayolu üzerindeki ışıklı kavşakta, yoğun sis nedeniyle meydana gelebilecek kazaları önlenmek amacıyla nöbet tuttu. Karayolundan transit geçişleri kontrollü şekilde sağlayan ekipler, dönüş yapmak isteyen araç sürücülerini köprülü kavşaklara yönlendirerek, olası kazaların önüne geçti.
Sabah saatlerinde başlayan ve ilçeyi etkisi altına alan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşanmaması için Bursa-Ankara Karayolu'nun İnegöl girişindeki ışıklı kavşakta nöbet tuttu. Karayolundan şehir içine kontrolsüz geçişi kapatan ekipler, araçları diğer köprülü kavşaklara yönlendirdi. Ekipler, sürücülere yavaş ve dikkatli gitmeleri konusunda uyarılarda da bulundu. Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü İnegöl’de sürücüler, hızlarını yarı oranında düşürdü.

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Sis görüş mesafesini düşürdü, polis kavşakta nöbet tuttuSis görüş mesafesini düşürdü, polis kavşakta nöbet tuttuSis görüş mesafesini düşürdü, polis kavşakta nöbet tuttuSis görüş mesafesini düşürdü, polis kavşakta nöbet tuttu

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