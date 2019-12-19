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'Sis hava kirliliğinin etkisini artırıyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 17:03 | Son Güncelleme

ANKARA'da 3 gündür etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluştu.

Gökhan CEYLAN-Kaan ULU-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 3 gündür etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluştu. Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mükremin Er, sisin hava kirliliğinin etkisini artırdığını söyleyerek "Böyle zamanlarda hastaneye başvurular artıyor" dedi.

Başkentliler, önceki gün ve dünün ardından bu sabaha da yoğun sis altında uyandı. Şehri kaplayan sis bulutları, hem ulaşımı hem de yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zorlandı. Sis öğle saatlerinden itibaren ise kentte etkisini azaltmaya başladı.

'HASTANEYE BAŞVURULAR ARTIYOR'

Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mükremin Er, yoğun sisin, astım ve bronşit hastaları için olumsuzluk yaratabileceğini, bu tür havaların, astım ve KOAH gibi hastalarda solunum yollarındaki daralmaları belirgin hale getirdiğini söyledi. Bugünlerde akciğer ve solunum yolları şikayetiyle hastanelere yapılan başvuruların arttığını belirten Doç. Dr. Er, "Yeni yaptığımız bir araştırmaya göre özellikle sis ve hava kirliliğinin yoğun olduğu zamanlarda hastaneye başvurular artıyor. Özellikle akciğer hastalarının acile başvuruları artıyor. Bu nedenle hastalarımızın titizlikle önlem almaları gerekiyor. Eğer önlemlerini alırlarsa onlar için bu dönemlerde herhangi bir risk oluşmaz. Bu havalarda ya evlerinden çıkmasınlar ya da çıkmaları gerekiyorsa kaliteli bir maskeyle kendilerini korumalarını öneririz. Sis bir doğa olayıdır; ama hava kirliliğinin etkisini artırıyor" dedi.

'BASİT VE TOZ ÖNLEYİCİ MASKELER YETERLİ OLMAYABİLİR'

Doç. Dr. Er, hava kirliliğinden korunmanın yollarını da anlatarak, "KOAH ve astım gibi solunum yolu hastalığı olan kişilerin bu gibi havalarda özel önlem alması gerekiyor. Eğer dışarı çıkmaları gerekiyorsa bir maske kullanabilirler. Basit ve sadece toz önleyici maskeler yeterli olmayabiliyor. Özellikle astım ve KOAH hastası olanların dışarı çıkmaları gerekiyorsa sisli havalarda maske kullanmaları yararlı olacaktır. Çünkü maske kısmen nemi tutabiliyor. Nemle beraber de diğer kimyasal maddelerin akciğere ulaşmasını kısmen engellemiş oluyoruz. Ancak bu hastaların böyle havalarda dışarı çıkmamalarını öneriyoruz" diye konuştu.

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