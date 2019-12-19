'Sis hava kirliliğinin etkisini artırıyor'

Gökhan CEYLAN-Kaan ULU-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 3 gündür etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluştu. Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mükremin Er, sisin hava kirliliğinin etkisini artırdığını söyleyerek "Böyle zamanlarda hastaneye başvurular artıyor" dedi.

Başkentliler, önceki gün ve dünün ardından bu sabaha da yoğun sis altında uyandı. Şehri kaplayan sis bulutları, hem ulaşımı hem de yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zorlandı. Sis öğle saatlerinden itibaren ise kentte etkisini azaltmaya başladı.

'HASTANEYE BAŞVURULAR ARTIYOR'

Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mükremin Er, yoğun sisin, astım ve bronşit hastaları için olumsuzluk yaratabileceğini, bu tür havaların, astım ve KOAH gibi hastalarda solunum yollarındaki daralmaları belirgin hale getirdiğini söyledi. Bugünlerde akciğer ve solunum yolları şikayetiyle hastanelere yapılan başvuruların arttığını belirten Doç. Dr. Er, "Yeni yaptığımız bir araştırmaya göre özellikle sis ve hava kirliliğinin yoğun olduğu zamanlarda hastaneye başvurular artıyor. Özellikle akciğer hastalarının acile başvuruları artıyor. Bu nedenle hastalarımızın titizlikle önlem almaları gerekiyor. Eğer önlemlerini alırlarsa onlar için bu dönemlerde herhangi bir risk oluşmaz. Bu havalarda ya evlerinden çıkmasınlar ya da çıkmaları gerekiyorsa kaliteli bir maskeyle kendilerini korumalarını öneririz. Sis bir doğa olayıdır; ama hava kirliliğinin etkisini artırıyor" dedi.