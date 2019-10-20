HABER

Sis içerisinde İstanbul masalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 09:02 | Son Güncelleme

İstanbul’da dün etkili olan sis, ardında masalsı kareler bıraktı.

İstanbul’da dün etkili olan sis, ardında masalsı kareler bıraktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Levent’de bulunan gökdelenler ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü sis içinde eşsiz görüntüler oluşturdu.
Dün İstanbul’u etkisi altına alan yoğun sis, vapur seferlerin iptal olmasına neden olurken ardından kartpostallık görüntüler bıraktı. Gün doğumuyla birlikte etkisini kaybetmeye başlayan sis öğle saatlerine kadar şehir merkezinde etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde havadan çekilen görüntülerde köprünün yer yer sisin içinde kaybolduğu gözüküyor. Köprünün bazı zamanlar sadece ayaklarının uç kısmı gözüküyor.
Levent tarafında kayıt edilen görüntüler de ise gökdelenlerin arasından süzülen sis kartpostallık manzaralar oluşturdu. Gökdelenlerin bir sadece yüksek kısımlarının gözükmesi masalsı görüntüler oluşturdu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yoğun sis nedeniyle büyük bir kısmı tamamen kayboldu. Köprüde ilerleyen araçlar yer yer zor anlar yaşadı.

PARTNERÜnlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastanedeÜnlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastanede
İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldıİstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
22 yaşındaki genç yatak odasında ölü bulundu: 5 gözaltı22 yaşındaki genç yatak odasında ölü bulundu: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Korku dolu dakikalar! Takım otobüsünde yangın

Korku dolu dakikalar! Takım otobüsünde yangın

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da '29 Ekim' provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Arkadaşı öldü kendisi kayıp! Ekipler her yerde onu arıyor!

Arkadaşı öldü kendisi kayıp! Ekipler her yerde onu arıyor!

Evinde düşen yaşlı kadını kurtarmak için seferber oldular

Evinde düşen yaşlı kadını kurtarmak için seferber oldular

Yunanistan yaralı kaçak göçmenleri zorla Türkiye'ye gönderdi!

Yunanistan büyük bir skandala imza attı! Yaralı halde bulundular

Bursa'da gece yarısı korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

Otoyol savaş alanına döndü! Gece yarısı korkunç kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.