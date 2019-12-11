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Sis, Kasaba Ovası'na hayat veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 09:38 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, 40 bin dönümlük Kasaba Ovası'nda yaklaşık 6 ay sis etkili oluyor.

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, 40 bin dönümlük Kasaba Ovası'nda yaklaşık 6 ay sis etkili oluyor. Çanak biçimindeki ovanın üzerini kaplayan sis, sıcaklığı belli oranda tutup, ürünleri dondan koruyor. Bu sayede ovadaki 4 mahallede sera üretiminin arttığı belirtildi.
Kaş'ın Kasaba Ovası'nda 6 ay boyunca etkili olan yoğun sis, 4 mahalleye hayat veriyor. Kasaba, Uğrar, Dirgenler ve Karadağ mahalleleri, yoğun siste yukarıdan bakıldığında beyaz ova gibi görünüyor. 250 rakımlı, dört yanı dağlarla çevrili, çanak biçimindeki Kasaba Ovası, yaklaşık 40 bin dönümlük alanı kapsıyor. Bu ovayı akşam saatlerinden itibaren yoğun sis kaplıyor. Sis, ertesi gün öğle saatlerine kadar sürüyor. Sis, sıcaklığı düşürmediği gibi birkaç derece de yükseltiyor.
TERSİNE GÖÇ BAŞLADI
Sisin oluşturduğu etkiyi fark edenler, bölgede seracılık yapmaya başladı. Bölgeden daha önce göç edenler, seracılığın başlamasıyla geri döndü. Dirgenler Mahallesi'nde kapanan okul, tersine göçle yeniden açıldı. Okullarda öğrenci sayısı ve bölge nüfusu da arttı. 10 yıl önce 1 dekarlık tarlanın 2- 3 bin liraya satıldığı ovada, şu an rakamın 30- 50 bin lira olduğu belirtildi.
EKİMDEN MARTA KADAR SÜRÜYOR
Bölgede kurulu 7 bin dönüme yakın serada ise yoğun olarak 'yağ biberi' denilen kapya biber üretiliyor. Kapya biberin kalitesinin, sisin oluşturduğu nem sayesinde çok farklı ve renginin daha kırmızı olduğu belirtilirken, bölgelerdeki seralardan yılda 2 kez ürün alınabildiği kaydedildi. Türkiye'deki seracılık merkezlerinden Demre'de birçok kişi, Kasaba Ovası'ndan arazi satın alarak, seracılığa başladı. Sis olduğu günlerde ise bölgede don meydana gelmiyor. Ekim ayının sonlarında başlayan sis, mart sonuna kadar sürüyor.
MUHTAR: NÜFUSUMUZ ARTTI
Bölgenin merkezi durumundaki Kasaba Mahallesi'nin muhtarı Süleyman Özen, "Sisin özelliğini öğrendikten sonra bölgemizde seracılık arttı. Tarla fiyatlarımız yükseldi. Dışarı göç eden vatandaşlarımız tekrar bölgeye döndü. Nüfusumuz arttı. Okullarda öğrenci sayımız çoğaldı. Sis bu bölgeye hayat verdi" dedi.
Demre'den gelerek, bölgede seracılık yapmaya başlayan Ahmet Ali Arıkan ise "Buraya biber üretmeye geldik. Bu sis sıcaklığı belli oranda tutuyor. Dondan koruyor, kaliteyi artırıyor. Demre'den, seracılık bölgesinden seracılık yapmaya geldik. Benim gibi birçok arkadaşımız da burada seracılık yapıyor" diye konuştu.

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