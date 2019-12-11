HABER

Sis, Kasaba Ovası'na hayat veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 10:32 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 40 bin dönümlük Kasaba Ovası'nda yaklaşık 6 ay sis etkili oluyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 40 bin dönümlük Kasaba Ovası'nda yaklaşık 6 ay sis etkili oluyor. Çanak biçimindeki ovanın üzerini kaplayan sis, sıcaklığı belli oranda tutup, ürünleri dondan koruyor. Bu sayede ovadaki 4 mahallede sera üretiminin arttığı belirtildi.
Kaş'ın Kasaba Ovası'nda 6 ay boyunca etkili olan yoğun sis, 4 mahalleye hayat veriyor. Kasaba, Uğrar, Dirgenler ve Karadağ mahalleleri, yoğun siste yukarıdan bakıldığında beyaz ova gibi görünüyor. 250 rakımlı, dört yanı dağlarla çevrili, çanak biçimindeki Kasaba Ovası, yaklaşık 40 bin dönümlük alanı kapsıyor. Bu ovayı akşam saatlerinden itibaren yoğun sis kaplıyor. Sis, ertesi gün öğle saatlerine kadar sürüyor. Sis, sıcaklığı düşürmediği gibi birkaç derece de yükseltiyor.
TERSİNE GÖÇ BAŞLADI
Sisin oluşturduğu etkiyi fark edenler, bölgede seracılık yapmaya başladı. Bölgeden daha önce göç edenler, seracılığın başlamasıyla geri döndü. Dirgenler Mahallesi'nde kapanan okul, tersine göçle yeniden açıldı. Okullarda öğrenci sayısı ve bölge nüfusu da arttı. 10 yıl önce 1 dekarlık tarlanın 2- 3 bin liraya satıldığı ovada, şu an rakamın 30- 50 bin lira olduğu belirtildi.
EKİMDEN MARTA KADAR SÜRÜYOR
Bölgede kurulu 7 bin dönüme yakın serada ise yoğun olarak 'yağ biberi' denilen kapya biber üretiliyor. Kapya biberin kalitesinin, sisin oluşturduğu nem sayesinde çok farklı ve renginin daha kırmızı olduğu belirtilirken, bölgelerdeki seralardan yılda 2 kez ürün alınabildiği kaydedildi. Türkiye'deki seracılık merkezlerinden Demre'de birçok kişi, Kasaba Ovası'ndan arazi satın alarak, seracılığa başladı. Sis olduğu günlerde ise bölgede don meydana gelmiyor. Ekim ayının sonlarında başlayan sis, mart sonuna kadar sürüyor.
MUHTAR NÜFUSUMUZ ARTTI
Bölgenin merkezi durumundaki Kasaba Mahallesi'nin muhtarı Süleyman Özen, Sisin özelliğini öğrendikten sonra bölgemizde seracılık arttı. Tarla fiyatlarımız yükseldi. Dışarı göç eden vatandaşlarımız tekrar bölgeye döndü. Nüfusumuz arttı. Okullarda öğrenci sayımız çoğaldı. Sis bu bölgeye hayat verdi dedi.
Demre'den gelerek, bölgede seracılık yapmaya başlayan Ahmet Ali Arıkan ise Buraya biber üretmeye geldik. Bu sis sıcaklığı belli oranda tutuyor. Dondan koruyor, kaliteyi artırıyor. Demre'den, seracılık bölgesinden seracılık yapmaya geldik. Benim gibi birçok arkadaşımız da burada seracılık yapıyor diye konuştu.

PARTNER Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili çok konuşulacak iddia! Özel olarak mı seçildi? Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili çok konuşulacak iddia! Özel olarak mı seçildi?
Japon otomotiv devi rekor ceza ile karşı karşıyaJapon otomotiv devi rekor ceza ile karşı karşıya
Sultangazi'de öğrencilerin tehlike dolu yolculuğu sona erdiSultangazi'de öğrencilerin tehlike dolu yolculuğu sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Artık kesinleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılım genelgesi!

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova'da tersanede yangın

Yalova'da tersanede yangın

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin olası yaptırımlarına İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Kulaç'ın cezası onandı

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Kulaç'ın cezası onandı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması: Vazgeçmek söz konusu değil

Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmen intihara kalkıştı

Cinsel istismar iddiası bulunan öğretmen intihara kalkıştı

Suruç belediye başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Belediye başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.