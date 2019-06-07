HABER

Sis lambası direğine çarpan minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 15:39 | Son Güncelleme

BOLU Dağı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki sis lambasının bulunduğu direğe çarpıp, devrildi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- BOLU Dağı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki sis lambasının bulunduğu direğe çarpıp, devrildi. Aarçataki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Serkan Kısa yönetimindeki 34 NOC 553 plakalı minibüs, yol kenarında bulunan sis lambasının bulunduğu direğe çarparak devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Serkan Kısa hayatını kaybederken, eşi Sultan Kısa ve çocukları Senanur Kısa ile Sadık Ali Kısa yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralanan anne ve çocuklarına ilk müdahalede bulunarak Düzce ve Bolu’da bulunan hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekibi Serkan Kısa’nın cenazesini araçtan çıkardı. Kısa’nın cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
Milas'ta orman yangınıMilas'ta orman yangını
Otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirildiOtomobilin yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Aleyna'nın bikinili hali olay! Tepki gösterdi

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak 'nişan' kararı

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

ABD yeni Türk pilotlara 'F-35 eğitimi vermeme kararı aldı'

ABD yeni Türk pilotlara 'F-35 eğitimi vermeme kararı aldı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler! 'O kadar özel zaman geçirdik ki...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler! 'O kadar özel zaman geçirdik ki...'

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Öldüğünü çobanlar fark etti

Öldüğünü çobanlar fark etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Adana'da çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenen sürücü teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yer: Adana! Dehşetin izi

Şanlıurfa'da biçerdöveri tamir etmek isteyen genç içine düşerek can verdi

Şanlıurfa'da korkunç ölüm!

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.