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Sis neden olur? İstanbul’daki sis ne zaman gidecek?

06.11.2021 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yoğun bir sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle vapur seferlerinin durdurulduğu belirtildi. Ayrıca sis deniz yolu ulaşımını sekteye uğrattığı gibi karayolu ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Sisin ne zaman gideceği ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

Sis neden olur? İstanbul’daki sis ne zaman gidecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u "sarı kod" ile uyardı. MGM tarafından yapılan açıklamada sise karşı tedbirli olunması gerektiği ifadeleri yer aldı. Boğazın girişinden Dolmabahçe'ye kadar sis duvarı oluştuğu gözlemlendi. İşte merak edilenler...

SİS NE ZAMAN GİDECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sise ilişkin yaptığı açıklamada 6 Kasım öğle saatine kadar kentte yoğun sis beklendiği belirtildi. MGM tarafından yapılan açıklamada, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı. Sis ve pus hadisesi, 6 Kasım günü Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Yalova'da görülecek.

Sis neden olur? İstanbul’daki sis ne zaman gidecek?

SİS NEDEN OLUR?

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ani hava değişimleri sisin etkili olmasına neden oluyor.

SARI KODLU UYARI NE DEDİR?

Sarı kodlu uyarı hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğunu anlamına gelir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmaz ancak meteorolojik koşullardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

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