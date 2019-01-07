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Sis ve buzlanma kazaları nedeniyle 4 saat mahsur kaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 16:04 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden ziyaretçiler, dönüş yolunda sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalar dolayısıyla, yolda yaklaşık 4 saat mahsur kaldı.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden ziyaretçiler, dönüş yolunda sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalar dolayısıyla, yolda yaklaşık 4 saat mahsur kaldı. Çevre il ve ilçelerden dün Siverek'e 45 kilometre uzaklıkta bulunan 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler, akşam saatlerinde dönüşe geçti. Ancak, buzlanma ve sis nedeniyle kontrolden çıkan bazı araçlar birbirine çarptı ve yol ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, yolun yeniden trafiğe açılması için ekipler çalışma yaptı. Yaklaşık 4 saat süren zorlu çalışmanın ardından yol açıldı ve araçlarında mahsur kalan çok sayıda kişi, evlerine dönebildi.

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