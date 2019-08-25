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Sisam Adası yanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 01:17 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın Sisam adasında başlayan yangın yerleşim birimleri ve konaklama tesislerini tehdit ediyor.

Yunanistan’ın Sisam adasında başlayan yangın yerleşim birimleri ve konaklama tesislerini tehdit ediyor. Adanın tam karşısındaki Kuşadası’ndan da alevlerin görüldüğü yangın sonucu şu ana kadar 5 otel boşaltıldı ve turistler spor salonuna yerleştirildi.
Kuşadası Körfezi’nin tam karşısındaki Yunanistan’ın Sisam adasındaki yangın öğleden sonra Mesokambos bölgesinde meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle giderek şiddetini arttıran yangın sonuc bölgedeki 5 tatil köyü boşaltıldı. Turistler Sisam’ın merkezindeki Vathi şehrinde bulunan spor salonuna getirildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın söndürme çalışmalarına itfaiyecilerin yanı sıra, askerler ve sivillerden oluşan ekipler de katılıyor. Yangının yerleşim birimlerine yakın noktalarda etkisinin azaltılması için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcıyor.

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor

Sisam Adası yanıyor
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