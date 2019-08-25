HABER

Sisam Adası’ndaki yangında 5 otel tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 11:18 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın Sisam Adası’nda çıkan yangın nedeniyle 5 otel tahliye edilirken, turistler spor salonlarına yerleştirildi.Sisam Adası’nda dün başlayan yangın yerleşim alanlarını ve adadaki tatil köylerini tehdit ediyor.

Yunanistan’ın Sisam Adası’nda çıkan yangın nedeniyle 5 otel tahliye edilirken, turistler spor salonlarına yerleştirildi.
Sisam Adası’nda dün başlayan yangın yerleşim alanlarını ve adadaki tatil köylerini tehdit ediyor. Yangın nedeniyle adadaki 5 otel tahliye edilirken, yüzlerce turist geçici olarak spor salonlarına yerleştirildi. İtfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, adanın doğusunda çıkan yangına en az 70 itfaiyeci ve 13 motorun müdahalede bulunduğu bildirildi.
Sisam Belediye Başkanı Christodoulos Sevastakis ise, adanın doğusundaki antik Pythagorion kasabası yakınlarındaki çok sayıda otelden bine yakın kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Sevastakis, “Büyük bir yangın değil ama otellere çok yakın. Pythagorion tehlikede değil” diyerek endişelenecek bir durum olmadığını belirtti.
Sahil güvenlik botlarının da yangına müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalıştığı ve yangına yakın plajlardaki tatilcileri bölgeden tahliye ettiği kaydedildi.
İtfaiye yetkilileri, son 24 saat içinde ülke genelinde 50’den fazla yangın çıktığın ve şiddetli rüzgarın alevleri beslediğini açıkladı.

PARTNERNejat İşler kız arkadaşıyla görüntülendiNejat İşler kız arkadaşıyla görüntülendi
Adana’da 11 günde 8 kişi boğulduAdana’da 11 günde 8 kişi boğuldu
Konya’da 28 suçtan aranan şahıs yakalandıKonya’da 28 suçtan aranan şahıs yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.