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Turistik Ege adasında yangın: Yüzlerce kişi tahliye edildi

26.08.2019 15:39 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Sisam adasında şiddetli rüzgarla hızla yayılan orman yangınları nedeniyle yüzlerce turist, oteller ve plajlardan tahliye edildi.

Turistik Ege adasında yangın: Yüzlerce kişi tahliye edildi

Yunanistan'ın Sisam adasında şiddetli rüzgarla hızla yayılan orman yangınları nedeniyle yüzlerce turist, oteller ve plajlardan tahliye edildi.

Yunan Haber Ajansı ANA, 700'den fazla itfaiye personelinin müdahale ettiği yangınlar nedeniyle yaklaşık 1.000 turistin tahliye edildiğini duyurdu.

Ajansa göre, sahil koruma gemileri hafta sonunda Glikoriza ve Proteas plajlarındaki turistleri Pisagor'daki bir spor salonuna götürdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde dumanların ada üzerine geniş bir alanı kapladığı görülüyor.

Sisam İtfaiye Müdürlüğü alevlerin bugün büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

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Bu arada, Yunan Ekatimerini gazetesi, Mora Yarımadası'nda ormanları kundakladığı şüphesiyle 40'lı yaşlardaki iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bu kişilerden birinin bir, diğerinin de üç ayrı yerde yangın çıkarttığı öne sürüldü.

Bu ayın başlarında Eğriboz Adası'nda bir çam ormanı yanmış, Yunan yetkililer yangının büyük bir ekolojik felakete yol açtığını söylemişlerdi. Ormanın yakınlarındaki bölgede yaşayan yüzlerce kişi tahliye edilmişti.


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