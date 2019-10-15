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Sisam'da sığınmacılar arasında arbede

15.10.2019 12:59 | Son Güncelleme

Kapasitesinin çok üstünde sığınmacı barındıran Yunan adalarından Sisam'da Suriyeli ve Afgan sığınmacılar arasında arbede yaşandı.

Sisam'da sığınmacılar arasında arbede

Kavgada üç kişi yaralanırken sekiz kişi hastaneye kaldırıldı.Yunanistan'ın Ege'deki Sisam adasında bulunan sığınmacı kampında Suriyeli ve Afgan sığınmacılar arasında Pazartesi akşamı çıkan kavgada en az üç kişi yaralandı. İki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan polisin göz yaşartıcı gaz kullanmasıyla olaylar büyürken, kampın birçok noktasında yangın çıktı. Kamp yetkililerinden Manos Logothetis, bıçaklı saldırıda yaralanan üç kişinin yanı sıra sekiz kişinin de nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Adanın idari merkezi olan Vathy kasabasının belediye başkanı Yorgos Stantsos kampta kalan sığınmacıların güvenlik nedeniyle tahliye edildiğini ve aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yüzlerce sığınmacının kendine Vathy'de korunaklı bir yer aradığını ifade etti.

Kamplar ağzına kadar dolu

Kampta çıkan ve ancak Salı sabahı tamamen söndürülebilen yangında çok sayıda geçici barınağın da tahrip olduğu bildirildi. Sisam'daki 650 kapasiteli sığınmacı kayıt merkezinde son verilere göre 5 bin 700'den fazla sığınmacı yaşıyor. Yunanistan'ın Sakız, Midilli, İstanköy ve İleryoz adalarındaki sığınmacı kamplarında da yaşanan aşırı yoğunluktan dolayı burada barınanlar son derece zor yaşam koşulları ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Yetkililer, kamplardaki aşırı doluluk ve çeşitli etnik kökenden insanların çok dar bir alanda bir arada yaşaması nedeni ile gerilim olasılığının tüm kamplarda çok yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

dpa/ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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