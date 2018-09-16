SİSAY ödülleri sahiplerini buldu

Törende, SİSAY Yaşam Boyu Onur Ödülü Fatma Girik'in, SİSAY Onur Ödülü Ayşen Gruda'nın, SİSAY emek ödülleri ise Sumru Yavrucuk, Altan Erkekli, Erkan Can ile Bahar Öztan'ın, SİSAY Başarı Ödülü Zerrin Tekindor ile Timuçin Esen'in, SİSAY Genç Başarı Ödülü ise Enes Batur'un oldu.

Tören, Bodrum Sinema ve Kültür Derneği ve SİSAY tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) ve Cinemarine Sinemaları’nın katkıları ile gerçekleştirildi.

Bu hediyeyi Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un gönderdiğini belirten Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu bağlamayı Müslüm Gürses'e bağlama hocası Limoncu Ali hediye ediyor. Müslüm Gürses en az 8 yıl bu bağlama ile evine ekmek götürüyor. Çok özel bir hediye bence. Limoncu Ali'nin oğlu Halim şu an hayatta. Bizim filmimizde de Şahin'e bağlama çalmayı o öğretti. Bence çok güzel bir tesadüf. Babası Müslüm Gürses'e öğretti oğlu da Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran oyuncuya öğretti." dedi.

Şahin Kendirci ise bu hediyeyi kendisine layık gören Muhterem Nur'a teşekkür etti.

Kendirci, "Müslüm babanın filminde oynamak ve bu bağlama benim için onur şeref. Gözüm gibi bakacağıma eminim." ifadelerini kullandı.

8. Bodrum Türk Filmleri Haftası 22 Eylül'de sona erecek.

