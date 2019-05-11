HABER

Şişecam Düzcam global sosyal medya hesaplarını açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 11:32 | Son Güncelleme

Şişecam Düzcam, global markası Şişecam Flat Glass için Facebook ve Instagram mecralarında "sisecamflatglass" adıyla yeni hesaplarını açtı

İSTANBUL (AA) - Cam sektörünün global oyuncusu Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Düzcam, dijitalleşme hamlelerine bir yenisini daha ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretim kapasitesi açısından Avrupa’da en büyük, dünyada ise ilk 5 üretici arasında yer alan Şişecam Düzcam, çağın getirdiği teknolojik yenilikleri yakından takip ederek, dijitalleşme hamlelerine her geçen gün yenisini ekliyor.

Şişecam Düzcam, bir yandan Türkiye’de sahip olduğu sosyal medya hesaplarında tüm hedef kitlesiyle interaktif bir iletişim sürdürürken, bir yandan da global markası Şişecam Flat Glass için Facebook ve Instagram mecralarında yeni hesaplarını açtı.

Şişecam düzcam, her iki mecrada da "sisecamflatglass" kullanıcı adıyla açtığı yeni hesaplarda dünyanın her bölgesindeki müşterileri ve çözüm ortakları ile Şişecam Flat Glass ve düzcam dünyasındaki tüm gelişme, haber ve etkinlikler hakkında paylaşımlarda bulunmayı planlıyor.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Antrenör annesiyle 9 yılda 121 madalya kazandıAntrenör annesiyle 9 yılda 121 madalya kazandı
Hatay’da ikiz kardeşler su ile çalışan kepçe yaptıHatay’da ikiz kardeşler su ile çalışan kepçe yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şişecam

En Çok Okunan Haberler

DSP'den 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması

DSP'den 23 Haziran İstanbul seçimi açıklaması

Seçimlerin yeniden yapılacağı ilçede İYİ Parti’ye şok

Seçimlerin yeniden yapılacağı ilçede İYİ Parti’ye şok

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

Çukur'da bir şok daha! Kim ölüyor?

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!

Yeniçağ yazarı Demirağ'a evinin önünde saldırı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu! Suç oranları düştü

Az önce duyuruldu! Hepsi azaldı

İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

Anadolu Ajansı Muhabiri aranıyor! Çalışmalar yeniden başlatıldı

Anadolu Ajansı Muhabiri aranıyor! Çalışmalar yeniden başlatıldı

Burnu bile kanamadan kurtuldu

Burnu bile kanamadan kurtuldu

Antalya'da masalsı Hint düğünü

Antalya'da masalsı Hint düğünü

Vücudunu makineye kaptıran iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İki yaşındaki çocuğun feci ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.