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Şişecam Düzcam "Intersolar Europe 2019 Fuarı"nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 11:12 | Son Güncelleme

Fuarda, Şişecam Düzcam sektör profesyonelleriyle güneş enerjisi sistemlerinin performansında maksimum verimlilik sağlayan, yüksek geçirgenliğe sahip Anti-Reflektif kaplamalı ürünlerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Şişecam Düzcam "Intersolar Europe 2019 Fuarı"nda yüksek performanslı güneş enerjisi camlarını tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye düzcam pazarının lideri ve Avrupa’nın en büyük düzcam üreticisi Şişecam Düzcam, 15-17 Mayıs tarihleri arasında Almanya’nın Münih şehrinde düzenlenen Intersolar Europe 2019 Fuarına katıldı.

Sektörün önde gelen firmalarını ve temsilcilerini buluşturan fuarda, Şişecam Düzcam sektör profesyonelleriyle güneş enerjisi sistemlerinin performansında maksimum verimlilik sağlayan, yüksek geçirgenliğe sahip Anti-Reflektif kaplamalı ürünlerini tanıttı.

48 metrekarelik alanda kurulu standında güneş panelleri ve güneş kolektörlerinde kullanılmak üzere ürettiği nitelikli camlarını tanıtan Şişecam Düzcam’ın fuarda sergilediği yüksek performanslı ürünleri ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

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