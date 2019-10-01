Şişecam Topluluğu, genç yetenekleri arıyor

İSTANBUL (AA) - Üretim faaliyetlerini 13 ülkede 22 bine yakın çalışanıyla sürdüren Şişecam Topluluğu, geleceğini birlikte şekillendireceği genç yetenekleri arıyor.

Şişecem'dan yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu, hayata geçirdiği genç yetenek programı "Together" ile iş yaşamına ilk adımı atacak olan yetenekli gençlerin kariyerlerine yön vermeye devam ediyor.

Program, gençlere, Şişecam'ın faaliyet gösterdiği 13 ülkede uzun dönem proje stajı deneyimi sunmasının yanı sıra kariyerlerini Şişecam profesyonelleriyle birlikte şekillendirme imkanı tanıyor.

Gençlerin kariyerlerini Şişecam'ın faaliyet gösterdiği 13 ülkede uzun dönem proje stajı deneyimi ile ve Şişecam profesyonelleriyle birlikte şekillendirebileceği programa, üniversitelerin lisans bölümlerinin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri 6 Ekim'e kadar başvurabilecek.

Şişecam Together programına online olarak başvuran genç yetenekler, ilk değerlendirme aşamasından geçerek Şişecam Genel Merkezi ve fabrikalarda vaka çalışmasının gerçekleşeceği programa katılacak. Gençler, burada Şişecam yöneticileriyle birebir görüşme imkanı bulacak. Finalde başarılı olanlar genç yetenekler programına katılmaya hak kazanacak.