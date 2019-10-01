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Şişecam Topluluğu, genç yetenekleri arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 12:23 | Son Güncelleme

Şişecam'ın hayata geçirdiği genç yetenek programı "Together", uzun dönem proje stajı ile iş yaşamına ilk adımı atacak olan yetenekli gençlerin kariyerlerine yön vermeye devam ediyor - Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Şengül Demircan: - "Türkiye ile faaliyet gösterdiğimiz 13 ülkede hayata geçirdiğimiz program aracılığıyla seçme ve yerleştirme sürecinden geçerek aramıza katılan gençlere global bir iş ortamını deneyimleyebilecekleri çok yönlü bir fırsat sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Üretim faaliyetlerini 13 ülkede 22 bine yakın çalışanıyla sürdüren Şişecam Topluluğu, geleceğini birlikte şekillendireceği genç yetenekleri arıyor.

Şişecem'dan yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu, hayata geçirdiği genç yetenek programı "Together" ile iş yaşamına ilk adımı atacak olan yetenekli gençlerin kariyerlerine yön vermeye devam ediyor.

Program, gençlere, Şişecam'ın faaliyet gösterdiği 13 ülkede uzun dönem proje stajı deneyimi sunmasının yanı sıra kariyerlerini Şişecam profesyonelleriyle birlikte şekillendirme imkanı tanıyor.

Gençlerin kariyerlerini Şişecam'ın faaliyet gösterdiği 13 ülkede uzun dönem proje stajı deneyimi ile ve Şişecam profesyonelleriyle birlikte şekillendirebileceği programa, üniversitelerin lisans bölümlerinin 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri 6 Ekim'e kadar başvurabilecek.

Şişecam Together programına online olarak başvuran genç yetenekler, ilk değerlendirme aşamasından geçerek Şişecam Genel Merkezi ve fabrikalarda vaka çalışmasının gerçekleşeceği programa katılacak. Gençler, burada Şişecam yöneticileriyle birebir görüşme imkanı bulacak. Finalde başarılı olanlar genç yetenekler programına katılmaya hak kazanacak.

Yarı zamanlı çalışarak proje stajlarını başarıyla tamamlayan gençler, önceki dönem Together'lılar gibi kariyerlerine Şişecam Topluluğu'nun bir üyesi olarak başlama fırsatı yakalayacak.

- "Programa bugüne kadar 249 genç yetenek dahil oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Şengül Demircan, Topluluğun 2015'te hayata geçirdiği uzun dönem staj programının 2017'de "Together" global genç yetenek programına dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu programı, genç yeteneklerle uzun süreli bağ kurmak için iyi bir yol olarak görüyorum. Şişecam Together programına bugüne kadar 249 genç yetenek dahil oldu. Together deneyiminin ardından kariyerine Topluluğumuzda devam eden yeteneklerin sayısı da 56'ya ulaştı, 15 stajyerimizin ise kadroya geçiş süreci devam ediyor. Program ile uzman yardımcısı ve mühendis alımları için nitelikli havuz oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda üniversite iş birliklerimizi yurt dışında da güçlendiriyoruz."

Demircan, uzun dönem proje stajlarına başlayan genç yetenekleri eğitim, oryantasyon, yurt dışı staj deneyimi ve mentorluk sürecinin beklediğine işaret ederek, "Türkiye ile faaliyet gösterdiğimiz 13 ülkede hayata geçirdiğimiz program aracılığıyla seçme ve yerleştirme sürecinden geçerek aramıza katılan gençlere global bir iş ortamını deneyimleyebilecekleri çok yönlü bir fırsat sunuyoruz. Şişecam'ın geleceğini genç yeteneklerle birlikte şekillendireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Şişecam Topluluğu "Together"

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