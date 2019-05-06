İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, bu yıl ilk kez düzenlediği ‘Şişecam Tedarikçi Zirvesi’nde iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Şirket açıklamasına göre, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, bu yıl ilk kez düzenlediği "Şişecam Tedarikçi Zirvesi"nde iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Farklı sektörlerden 450 tedarikçinin katıldığı zirvenin açılış konuşmasını Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın gerçekleştirdiği Zirve’de İngiliz Satınalma ve Tedarik Enstitüsü Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Will Beattie de konuk konuşmacı olarak yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırman, Şişecam Topluluğu’nun bugün, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında üç kıtada 13 ülkede üretim yaptığını dile getirdi.

Şişecam’ın faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Kırman, 150’den fazla ülkede ürünlerini müşterileriyle buluşturduklarını ve 22 bin kişiye de istihdam sağladıklarını ifade etti.