Şişecam Topluluğu'ndan 150 milyon dolarlık ek ihraç

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, uluslararası yatırımcılardan gelen yoğun talep dolayısıyla 150 milyon dolar tutarında ek yurt dışı tahvil (Eurobond) ihracı gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu 14 Mart 2019 tarihinde işlemleri tamamlanan 550 milyon dolarlık Eurobond ihracını takip eden günlerde ihraçtan yeterince pay alamayan uluslararası yatırımcılardan ikincil piyasada gelen yüksek talep nedeniyle getirisinin ihraç seviyesinin oldukça altında işlem görmesi üzerine, 150 milyon dolar tutarında ek ihraç yaptı. Şişecam’ın 2026 vadeli ek Eurobond’unun yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) Tertip İhraç Belgesi'nin alınması sonrasında 28 Mart 2019 itibarıyla satış işlemleri tamamlanırken, getirisi yüzde 7 olan tahvil uluslararası piyasalarda işlem görmeye başladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, uluslararası banka ve finans kuruluşları nezdinde her zaman kredibilitesi yüksek bir Topluluk olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Fonlama tabanımızın çeşitlendirilmesi ve vade yapısının uzatılması amacıyla gerçekleştirdiğimiz 550 milyon dolarlık Eurobond ihracına gelen büyük talep sonucunda 150 milyon dolarlık ek ihraç gerçekleştirdik. Toplamda 700 milyon dolar nominal değerli ve 7 yıl vadeli iki Eurobond ihracımıza uluslararası fon ve finans kuruluşundan gelen talep ise toplamda 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Uluslararası kurumsal yatırımcıların bu büyük ilgisi Türkiye ve Şişecam’a olan güvenin önemli bir göstergesidir.” Şişecam’ın ek Eurobond ihracına yurt dışındaki kurumsal yatırımcılardan toplamda 360 milyon dolar seviyesinde talep geldiğine işaret eden Kırman, “150 milyon dolarlık ek Eurobond ihracımızın da hem yatırımcı hem koşullar açısından yüksek kalitede olduğunu görüyoruz. Yapılan bu ek ihraca gelen iki katı aşan talebin yüzde 70 kadarını bir önceki ihraçtan yine yüksek talep nedeniyle yeterince pay alamayan mevcut yatırımcılar oluştururken, geriye kalan yüzde 30’u ise yeni yatırımcılar oluşturdu.” değerlendirmesinde bulundu.