Şişecam Topluluğu’ndan ikinci güneş enerjisi santrali

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, Mersin’deki Düzcam fabrikasının ardından Gebze-Kocaeli’nde bulunan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nin çatısına da güneş enerjisi santrali kurdu.

Topluluk'tan yapılan açıklamaya göre, bugün 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeye ulaşan satışlarıyla küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, geliştirdiği ürünlerin yanı sıra yenilenebilir enerji alanına yaptığı yatırımlarla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden “Erişilebilir ve Temiz Enerji” hedefine önemli katkı sağlamaya devam ediyor.

Topluluk, 2014 yılında Gebze-Kocaeli’nde hayata geçirdiği Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nin çatısına kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde temiz enerji üretimine başladı.

Toplamda 9 bin 400 metrekare kapalı alan sahip olan merkezin, 457 metrekare çatı alanına kurulan 87.45 kWp güce sahip santralin yıllık yaklaşık 114 bin kWh elektrik üretimi gerçekleştirilmesi, böylece yılda yaklaşık 45 ton karbondioksit salımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Santral, merkezin binasında bulunan ısıtma-soğutma sistemleri ve fırınlarda tüketilen elektriğin bir kısmını karşılarken,tüketimin olmadığı dönemlerde ise ürettiği elektriği şebekeye aktaracak şekilde kuruldu.