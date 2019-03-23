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Şişecam Topluluğu’ndan ikinci güneş enerjisi santrali

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 10:59 | Son Güncelleme

Şişecam Topluluğu, Mersin’deki düzcam fabrikasının ardından Gebze-Kocaeli’nde bulunan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nin çatısına da güneş enerjisi santrali kurdu

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, Mersin’deki Düzcam fabrikasının ardından Gebze-Kocaeli’nde bulunan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nin çatısına da güneş enerjisi santrali kurdu.

Topluluk'tan yapılan açıklamaya göre, bugün 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeye ulaşan satışlarıyla küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, geliştirdiği ürünlerin yanı sıra yenilenebilir enerji alanına yaptığı yatırımlarla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden “Erişilebilir ve Temiz Enerji” hedefine önemli katkı sağlamaya devam ediyor.

Topluluk, 2014 yılında Gebze-Kocaeli’nde hayata geçirdiği Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nin çatısına kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde temiz enerji üretimine başladı.

Toplamda 9 bin 400 metrekare kapalı alan sahip olan merkezin, 457 metrekare çatı alanına kurulan 87.45 kWp güce sahip santralin yıllık yaklaşık 114 bin kWh elektrik üretimi gerçekleştirilmesi, böylece yılda yaklaşık 45 ton karbondioksit salımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Santral, merkezin binasında bulunan ısıtma-soğutma sistemleri ve fırınlarda tüketilen elektriğin bir kısmını karşılarken,tüketimin olmadığı dönemlerde ise ürettiği elektriği şebekeye aktaracak şekilde kuruldu.

- Standart bir binaya göre yüzde 39 daha az enerji tüketiyor

Türkiye’nin en büyük ve donanımlı, dünyanın sayılı Ar-Ge merkezleri arasında yer alan Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi, sahip olduğu “Leed Gold” sertifikasıyla yeşil bir bina ve standart bir binaya göre yüzde 39 daha az enerji ve yüzde 85 daha az su tüketiyor. Ayrıca karbondioksit sensörlerinin yardımıyla birim alandaki kişi sayısına göre havalandırma yapılan binada verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunuyor.

Şişecam Topluluğu’nun ilk güneş enerjisi santrali ise Kasım 2017’de Mersin’deki düzcam fabrikasının çatısına kuruldu. Toplamda 6.2 MWp’lik kurulu gücüyle çatı üzerine kurulu güneş enerjisi santralleri arasında Avrupa’nın en büyüklerinden biri olan santral sayesinde yılda 5 bin 600 ton karbondioksit salımının önüne geçiliyor.

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Şişecam Topluluğu

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