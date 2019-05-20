İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, çalışanlarının gelişimini desteklemek amacıyla dünyanın önde gelen işletme okulları arasında yer alan INSEAD ile önemli bir iş birliğini hayata geçirdi. Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Şişecam'ın yirmi yöneticisi; Topluluğun Global Yetenek Yönetim Programı "Journey" çatısı altında INSEAD’in Şişecam için özel olarak hazırladığı "Üst Düzey Liderlik (Executive Leadership)" başlıklı liderlik gelişim programını başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandı. İki modülü İstanbul'da, bir modülü INSEAD Fontainbleu kampüsünde olmak üzere toplam üç modül şeklinde gerçekleşen, proje çalışmalarıyla birlikte yaklaşık altı ay süren programın sonunda yöneticiler, sertifikalarını Tuzla’da yer alan Şişecam Genel Merkezi’nde düzenlenen bir törenle aldı. Ödüller yöneticilere, Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman ve INSEAD İş Okulu Program Koordinatörü Prof. Dr. Adrian Johnson tarafından takdim edildi. - Çalışanlar yetenek yönetimi süreci kapsamında değerlendiriliyor

INSEAD’ın Şişecam için özel olarak hazırladığı Liderlik Programı kapsamında sektöründe lider firmalara ziyaretler gerçekleştiren Şişecam yöneticileri bu ziyaretlerde müşteri deneyimi, iş modelleri, pazar geliştirme, tedarik zinciri projelerini deneyimleme imkânı buldu. INSEAD’ın, Şişecam Topluluğu için özel olarak hazırladığı programla, Şişecam yöneticilerinin; değişimi yönetme, dijital dönüşüm, inovasyon, operasyonel mükemmellik ve finans alanlarındaki yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Yetenek yönetimini bir başarı yolculuğu olarak tanımlayan Şişecam Topluluğu, Journey adını verdiği yetenek yönetim programı ile Toplulukta özellikle yönetim kademelerinin sürdürülebilirliği ve farklı gelişim yatırımlarının objektif, güvenilir ve sistematik bir yaklaşımla tespit edilecek yeteneklere aktarılması hedefleniyor. Şişecam Topluluğu’nun faaliyette olduğu tüm ülkelerde görev yapan aylık ücretli çalışanlar yetenek yönetimi süreci kapsamında değerlendiriliyor. - "Şişecam'ın sahip olduğu en büyük güç; çalışanlarıdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam Topluluğu’nun başarısının sürdürülebilir kılınması ve hedeflerine ulaşması için elindeki en büyük gücün insan kaynağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Topluluğumuzu hedeflerine taşıyacak olan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışanlarının donanımı, yeteneği ve yetkinliği olacaktır. Bu anlayışla, başarımızı sürdürülebilir kılmak için çalışanlarımızın gelişimine yönelik uygulamaların tüm Topluluk genelinde yaygınlaştırılması yönündeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yaratıcı çözümler üreten, teknoloji ve markaları ile fark yaratan küresel bir şirket olma vizyonumuz doğrultusunda büyümeye odaklanırken, hızla değişen koşullara hızlı adapte olabilen bir liderlik anlayışını benimsiyoruz. Şişecam Akademi ve Şişecam yetenek yönetimi programı 'Journey' ile yürütülen eğitim ve gelişim programlarımız da lider yetiştirmeye verdiğimiz önemin bir göstergesidir."