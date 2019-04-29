HABER

Şişecam'a BORON 2019'da yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 14:47 | Son Güncelleme

Şirket, bor içeren ürünleriyle katıldığı Uluslararası Bor Sempozyumu'nda katılımcılardan büyük ilgi gördü

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Bor Sempozyumu'nda (BORON 2019) büyük ilgi gördü.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki sempozyumda bor içeren ürünlerini sergiledi.

Şirketin sempozyumda sergilediği cam elyaf ürünlerinin yanı sıra ısıya dayanıklı borcam ve cam biberon gibi ürünleri katılımcıların büyük ilgisini çekti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOREN Başkanı Doç. Dr. Abdulkerim Yörükoğlu da Şişecam standını ziyaret etti.

Sempozyumda, Şişecam Topluluğu Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik, "Cam ve Cam Elyafta Bor Kullanımı" başlığıyla bir sunum gerçekleştirdi.

BORON 2019'a ulusal ve uluslararası bilim dünyasının önde gelen bor konusundaki uzmanların yanı sıra teknoloji uzmanları, öğrenciler ve girişimciler de büyük ilgi gösterdi. Sempozyumda, borun genel ve stratejik kullanım alanlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.

İstediği her kişi olabiliyor! Akıl almaz değişim İstediği her kişi olabiliyor! Akıl almaz değişim
Toz taşınımı ve polenler Spil’i etkisi altına aldıToz taşınımı ve polenler Spil’i etkisi altına aldı
Zeynep Demirel: Konu yardımsa kalbimin sesini dinlerimZeynep Demirel: Konu yardımsa kalbimin sesini dinlerim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şişecam Uluslararası Bor Sempozyumu

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
100 yıllık geleneği sürdüren Amasyalı kadınlar Ramazan ayına hazırlanıyor

Amasyalı kadınlar 100 yıllık gelenekle Ramazan'a hazırlanıyor

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 şüpheliye tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 153 şüpheliye tutuklama talebi

Sit alanı olarak kabul edilmişti! 'Tahminimizden çok daha güzel'

Kadınlar bu tura bayılıyor! 'İnanılmaz etkilendim'

'Çingene Ümit' ve suç örgütüyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı!

Cinayetler tek tek ortaya çıktı! Mermilerdeki özellik...

Arapapıştı Kanyonu'nda tekne turları başladı

Gören büyüleniyor! Burası Türkiye'de

İstanbul'da korkutan görüntü! Bakın nedeni neymiş

İstanbul'da korkutan görüntü! Bakın nedeni neymiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.