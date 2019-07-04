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Şişecam'ın Bulgaristan'daki düzcam üretim tesisinde yenilenen fırın ateşlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 16:09 | Son Güncelleme

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman: - "Topluluğumuzun bugüne kadar Bulgaristan'da gerçekleştirdiği yatırımların toplamı 600 milyon avro seviyesine ulaştı. 42 milyon avroluk yatırımla soğuk onarımını yaparak ateşlediğimiz düzcam fırını gibi üretim tesislerimizde modernizasyon ve kapasite artışlarına yönelik yatırımları gerçekleştirmeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu'nun Bulgaristan'daki düzcam üretim tesisinde yenilenen fırın törenle ateşlendi.

Şişecam Topluluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Targovishte kentindeki düzcam üretim tesisinde yenilenen fırın düzenlenen törenle ateşlendi.

Tören, Şişecam Topluluğu’nun yöneticileri ve çalışanlarının yanı sıra Şişecam Düzcam’ın Avrupa’daki müşterileri, mimarlar ve sektör profesyonellerinden oluşan 300’ü aşkın davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, Milletvekili Venka Stoyanova, Targovishte Valisi Mitko Staikov ve Targovishte Belediye Başkanı Dr. Darin Dimitrov katıldı.

- "Uluslararası ölçekte bir topluluğuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam’ın bugün düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında global bir oyuncu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada cam ev eşyasında en büyük üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda en büyük beşinci üretici konumundayız. Sentetik soda üretiminde dünyada yedinci sırada yer alırken, krom kimyasallarında ise dünya lideriyiz. 22 bin çalışanımız, üç kıtada 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetlerimiz ve 150’den fazla ülkeye ulaşan satışlarımızla uluslararası ölçekte bir topluluğuz. ABD'de gerçekleştireceğimiz yeni doğal soda yatırımımız ile de üretim faaliyeti gösterdiğimiz ülke sayısını 14’e çıkarmış olacağız."

- Bulgaristan'daki yatırımlar

Topluluk olarak Bulgaristan'da ilk yatırımlarını 1997 yılında Şişecam Kimyasallar bünyesinde hayata geçirdiklerini hatırlatan Kırman, "Özelleştirme sürecinde Bulgar soda üreticisi Sodi’ye Belçikalı Solvay ile birlikte ortak olan topluluğumuz, sonraki yıllarda ortaklık payını yüzde 25’e çıkararak Bulgaristan’daki yatırımlarına devam etti. Bulgaristan'daki greenfield, yani doğrudan yeni yatırımlar için ise ilk adımımızı 2004 yılında attık." ifadelerini kullandı.

Şişecam Topluluğu tarafından 2004 yılında düzcam, otomotiv camları ve cam ev eşyası fabrikalarının temellerinin atıldığını belirten Kırman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yatırımla Bulgaristan’da ‘En Büyük Greenfield Yatırımcı’ unvanını aldık. 2005 yılında cam ev eşyası fabrikası üretime başladıktan sonra 2006 yılında düzcamda ilk float hattını, ardından ayna, lamine cam ve temperli cam hatlarını devreye alan topluluğumuz, 2010 yılında da otomotiv camları fabrikasını faaliyete geçirdi. 2013 yılında ise enerji tasarrufu sağlayan kaplamalı cam üretimine başlandı. Şişecam Topluluğu olarak Bulgaristan’da ortak olduğumuz Solvay Sodi’nin yanı sıra Trakya Glass Bulgaria EAD, Şişecam Automotive Bulgaria EAD ve Paşabahçe Bulgaria EAD şirketleriyle faaliyetlerimizi yürütüyoruz."

Şişecam Topluluğu’nun, Avrupa’nın en büyük düzcam üreticisi olmasının yanı sıra en büyük iki cam ev eşyası üreticisinden birisi olmasında Bulgaristan’daki operasyon ve kapasitelerinin önemli payı bulunduğunu vurgulayan Kırman, "Bugün topluluğumuz Bulgaristan’da düzcam fabrikasında iki fırınla yıllık 470 bin ton düzcam, 7,5 milyon metrekare kaplamalı cam, 3,5 milyon metrekare ayna, 1 milyon metrekare lamine cam, beyaz eşya camları fabrikasında 2,8 milyon metrekare, otomotiv camları fabrikasında yıllık 2,2 milyon metrekare ve cam ev eşyası fabrikasında ise iki fırınla yıllık 100 bin ton üretim kapasitesine sahiptir. Düzcam, cam ev eşyası ve otomotiv camlarındaki üretimimizin büyük bölümünü Avrupa pazarına ihraç etmekteyiz. Topluluğumuzun bugüne kadar Bulgaristan’da gerçekleştirdiği yatırımların toplamı 600 milyon avro seviyesine ulaştı. 42 milyon avroluk yatırımla soğuk onarımını yaparak ateşlediğimiz düzcam fırını gibi üretim tesislerimizde modernizasyon ve kapasite artışlarına yönelik yatırımları gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Şişecam Topluluğu

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