Şişecam'ın Bulgaristan'daki düzcam üretim tesisinde yenilenen fırın ateşlendi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam’ın bugün düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında global bir oyuncu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada cam ev eşyasında en büyük üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda en büyük beşinci üretici konumundayız. Sentetik soda üretiminde dünyada yedinci sırada yer alırken, krom kimyasallarında ise dünya lideriyiz. 22 bin çalışanımız, üç kıtada 13 ülkeye yayılan üretim faaliyetlerimiz ve 150’den fazla ülkeye ulaşan satışlarımızla uluslararası ölçekte bir topluluğuz. ABD'de gerçekleştireceğimiz yeni doğal soda yatırımımız ile de üretim faaliyeti gösterdiğimiz ülke sayısını 14’e çıkarmış olacağız."

- Bulgaristan'daki yatırımlar

Topluluk olarak Bulgaristan'da ilk yatırımlarını 1997 yılında Şişecam Kimyasallar bünyesinde hayata geçirdiklerini hatırlatan Kırman, "Özelleştirme sürecinde Bulgar soda üreticisi Sodi’ye Belçikalı Solvay ile birlikte ortak olan topluluğumuz, sonraki yıllarda ortaklık payını yüzde 25’e çıkararak Bulgaristan’daki yatırımlarına devam etti. Bulgaristan'daki greenfield, yani doğrudan yeni yatırımlar için ise ilk adımımızı 2004 yılında attık." ifadelerini kullandı.

Şişecam Topluluğu tarafından 2004 yılında düzcam, otomotiv camları ve cam ev eşyası fabrikalarının temellerinin atıldığını belirten Kırman, şu değerlendirmelerde bulundu: