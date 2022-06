Şişen ve performansı düşen bataryalarınız için en iyi iPhone batarya önerisi

iPhone cep telefonlarının en çok beğenilen özelliği, uzun süren bir kullanım sunabilmesi. Gerek donanım gerek yazılım olarak kalitesi ile beğenilen iPhone markalı telefonların en sık arızalanan parçası, genelde bataryası oluyor. Uzun zamandır iPhone'unuzun performansından memnun değilseniz belki de bataryasını değiştirme zamanı gelmiş olabilir. İyi kalitede bir batarya bulup değiştirmek, telefonunuzu yeni gibi yapabilir. iPhone batarya önerisi arıyorsanız doğru yerdesiniz! Sizin için piyasadaki iPhone bataryalarını araştırdık ve modellere göre bir liste hazırladık. Haydi, bu seçeneklere birlikte bakalım.

1. Deji DJ-IPH8PLUS iPhone 8 Plus (3060 mAh) Mucize Batarya

Gelişen mobil uygulamalarla cep telefonlarının mücadele etmesi gittikçe zorlaşıyor. Özellikle ömrü dolmaya başlayan bataryalar, sorun yaşayabiliyor. Eğer sizin de iPhone 8 Plus cep telefonunuzda benzer problemler varsa pil değişim zamanı gelmiş olabilir. 3150 mAh batarya kapasitesine sahip Deji DJ-IPH8PLUS iPhone 8 Plus (3060 mAh) Mucize Batarya, yüksek kalite malzemeden üretiliyor. Daha sağlam ve uzun ömürlü batarya kullanımı sunan ürün sayesinde cep telefonunuz ilk günkü hâlinden daha iyi şekilde çalışıyor. %30 oranında daha fazla performans sağlayan batarya ile telefonunuzun şarj durumunu uzun süre düşünmeden kullanabilirsiniz.

2. ParsPower Iphone 7 Yüksek Kapasite Batarya

iPhone batarya markaları arasında güçlü pilleri ile kendini gösteren ParsPower Iphone 7 Yüksek Kapasite Batarya, 2300 mAh kapasite güç bulunduruyor. Cep telefonunuzun ilk günkü performansına kavuşmasına yardımcı olan ürün, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Yenilenmiş yüksek performanslı hücre yuvaları bulunduran batarya ile verimli ve stabil çalışan bir iPhone 7 elde etmek mümkün. Uzun ömürlü kullanım sunan ürün, eski telefonunuzu değiştirme gereği duymadan uzun yıllar boyunca kullanmanızı sağlıyor. iPhone 7 telefonunuzda uzun zamandır yaşadığınız pil problemini bu batarya sayesinde çözebilir, cihazınızı eski performansına döndürebilirsiniz.

3. Deji iPhone 5 2010 mAh Batarya

Üretiminin üzerinden uzun yıllar geçmiş olan iPhone 5 model telefonlar, kararlı çalışma performanslarına rağmen pil problemleri yaşayabiliyor. En iyi iPhone batarya markaları arasında yer alan Deji, yüksek performanslı ve %30 daha fazla güç sağlaması için ürettiği batarya ile iPhone 5'inizi eski hâline döndürüyor. Uzun süreli stabil kullanım için tasarlanan ürün, güçlendirilmiş lityum ion pil sayesinde verimli ve güçlü bir kullanım sunuyor. Telefonun en çok ihtiyaç duyduğu anda pilinin bitmesi veya şarjdan çıkarır çıkarmaz bataryanın tükenmesi problemlerini Deji iPhone 5 2010 mAh Batarya ile çözebilirsiniz.

4. BYTECH iPhone XR Extra Batarya

Ekstra güç ve maksimum performans için üretilen Bytech iPhone XR Extra Batarya, dayanıklı malzemesi ile dikkat çekiyor. Uluslararası test kuruluşları tarafından onaylı olan ürün, iPhone XR cep telefonunuzun ilk günkü gibi çalışmasını sağlıyor. Sağlam malzemesi ile uzun ömürlü kullanım sunan batarya, gelişmiş lityum ion pil teknolojisi ile üstün performans sağlıyor. Akıllı hücre teknolojisi ile bataryanın şarj esnasında elektrik yapısını yönetip hücrelerin ölmesini engelleyerek uzun süre çalışmasına imkân tanıyor. Aynı zamanda ürün şarj olmaya başladığı zaman boş hücreler hızlı şekilde dolarak bataryanın dolmasına olanak tanıyor. Hızlı ve daha verimli bir kullanım isteyen iPhone XR kullanıcıları bu ürüne şans verebilir.

5. Zintech Teknoloji iPhone 6S Uyumlu Batarya

Sosyal medyada gezinirken telefonunuzun pili çabuk tükeniyor, ekran süresi oldukça kısalıyorsa bataryanızın değişim zamanı gelmiş olabilir. Özellikle telefonun kasasında oluşan şişlik, telefonu şarjdan çıkarır çıkarmaz hızla tükenen pil gibi durumlar ile karşı karşıyaysanız en kısa zamanda değişim pil değişimi yapmanız oldukça faydalı olabilir. Zintech Teknoloji iPhone 6S Uyumlu Batarya, A++ kalitede malzeme içeriyor. Akıllı pil teknolojisi ile üretilen ürün, telefona uzun süreli pil ömrü sunmasının yanında daha güçlü ve yüksek bir pil performansı sağlıyor.

6. Deji iPhone 6S (2300mAh) Mucize Batarya

iPhone 6S cep telefonu modelleri 2014 yılından beri piyasada kullanılıyor. Yazılım ve donanım olarak sorunsuz kullanım sunabilen ürün, uzun yıllar boyunca kullanılması nedeniyle batarya problemi yaşayabiliyor. Kullanıcılar genellikle yeni bir pil satın alarak çözüm buluyor. iPhone 6S için en çok tercih edilen bataryalar arasında olan Deji iPhone 6S (2300mAh) Mucize Batarya, üstün kalite malzeme kullanılarak üretiliyor. Ürünün stabil çalışan pil hücreleri, telefonu kesintisiz şekilde kullanmanıza yardımcı oluyor. Ürün, sürekli olarak daha çok güç tüketen birçok uygulama ile başa etme konusunda oldukça başarılı bir performans sergiliyor.

7. BYTECH iPhone 11 Extra Batarya 8710036

Son yıllarda gelişen yazılımlar ile cep telefonlarının artan batarya problemlerine çözüm sunmak gerekiyor. Cep telefonları, uzun ömürlü bir kullanım sunsa da bataryalar aynı performansı gösteremeyebiliyor. En iyi iPhone batarya markası arasında yer alan BYTECH, iPhone 11 için yüksek kapasiteli batarya üretiyor. Artık sorun yaşamaya başlamış olan iPhone 11 modeli telefonunuz için 3110 mAh güç sağlayan ürün, uzun ömür ve dayanıklılık için üretiliyor. Ürünün üstün kapasite lityum ion pil yuvaları sayesinde telefonunuzun gün içerisinde rahat bir pil kullanımı oluyor. Dayanıklı malzemesi ile uzun yıllar kullanım imkânı veren ürün ile uzun süre boyunca telefonunuzda pil problemi yaşamayacağınıza eminiz.

8. Deji iPhone 7 Plus Batarya 3519 mAh Mucize Batarya

Deji markası tarafından üretilen iPhone 7 Plus Batarya 3519 mAh Mucize Batarya, iPhone 7 Plus modeline uygun. 3519 gibi yüksek bir pil kapasitesine sahip olan ürün, aynı zamanda yanında değişim kiti ile geliyor. Böylelikle bataryayı kendi başına değiştirme imkânı bulan kullanıcılar, ekonomik bir çözüm elde etmiş oluyor. Yüksek performans materyalleri ile üretilen ürün, emsallerine göre %30 gibi daha güçlü kullanım sağlıyor. Siz de batarya konusunda sıkıntı yaşayan iPhone 7 Plus kullanıcısı biriyseniz bu ürünü incelemeye ne dersiniz?

9. Esepetim iPhone X Telefon Batarya 2700 mAh + Batarya Pil Tamir Seti

iPhone batarya değişimi, satın alınan bataryaların yanında gelen tamir kiti ile kolayca yapılabiliyor. iPhone X cep telefonunuzun pili çok az dayanıyor, şarjdan çeker çekmez hızlı şekilde tükeniyorsa değişim zamanı gelmiş olabilir. Iphone X ile pil sorunu çekenler için uygun fiyatlı bir çözüm sunan Esepetim iPhone X Telefon Batarya 2700 mAh + Batarya Pil Tamir Seti, sağladığı yüksek enerji ile telefonunuzun sorunsuz çalışmasına yardımcı oluyor. Ürünün tamir kiti ile gelmesi sayesinde kullanıcılar, telefon pilini kolaylıkla kendisi değiştirebiliyor. Artan uygulama yükü ile batarya sorununuz varsa bu ürüne şans verebilirsiniz.

10. ParsPower iPhone 6S Plus Yüksek Kapasite Batarya

Pil kullanımında sıklıkla batarya şişmesi problemi yaşanabiliyor. Kullanıcılar "iPhone batarya şişmesi nasıl anlaşılır?" diye merak edebiliyor. Şişen batarya, cep telefonunun arka kasasına baskı yaparak bombeli bir görünüme neden oluyor. Hatta kimi zaman kasanın açılmasına da neden olan şişmiş batarya, oldukça kısa süren kullanım sunuyor. ParsPower iPhone 6S Plus Yüksek Kapasite Batarya, 3810 mAh kapasitesi ile Iphone 6S plus modelini hayata döndürüyor. Kaliteli pil yuvaları kullanılarak üretilen ürün, akıllı pil teknolojisi ile hem verimli hem uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Eğer bu modeldeki telefonunuz pil problemi yaşıyorsa bu ürüne mutlaka göz atmalısınız.