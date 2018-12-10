Şişeye ütü bastı, yaptığı şeyi gören inanamadı!

Bu görüntüye bakıp aldanmayın; az sonra aşama aşama bakın neyle karşılaşacaksınız?

Şişeye ütü bastı, kendi elektrikli süpürgesini yaptı

Şişenin üzerindeki etiketi sökerek işe başlıyoruz.

Sonrasında artık daha rahat üzerinde çalışabiliriz!

Şimdi de falçata veya başka bir kesici alet ile düzgün şekilde şişeyi kesiyoruz.

Şişemizin son hali bu...

İki parça da bize lazım olacak, o yüzden ikisinden birini sakın atmayın!

Üst kısımın kesilmiş bölgesini daha da kalınlaştırmak için ütüyü kullanıyoruz.

Ütüyü ısıtıp az bir süre üzerine basmamız yeterli.

İşte ütünün basılmasıyla istenen kıvama geldi.

Bu sayede şişenin alt kısmı üst kısmının içine girebilecek.

Şimdi de kapak kısmının altındaki plastiği söküp atıyoruz. Elle yapamıyorsunuz falçata bu işi kolayca çözecek.

Şimdi de herhangi boş bir sprey kutusu lazım.

Ve bir de testere!

Testere ile düzgün şekilde sprey kutusunun alt ve üst kısmını kesiyoruz.

Bize bu kutunun ortası lazım.

Şimdi onu da makasla ortasından kesiyoruz.

Sprey kutusunu bu hale getirdikten sonra sıradaki aşamaya geçebiliriz.

Şimdi de bize bir pergel gerekiyor.

Bu pergel ile az önce kestiğimiz sprey kutunun üzerini daire şeklinde işaretleyeceğiz.

Sonrasında da makasla bu alanı kesip atacağız.

Elimizde son olarak bu kalacak.

Bu kısmı da uygun şekilde minik delikler açacağız.

İşte böyle...

Bu noktaları delik haline getirmek için matkaptan faydalanabiliriz.

Ardından makasla pervane şekline gelinceye kadar kesim işlemini yapıyoruz.

Son hali buna dönüşüyor.

Şimdi de bu uzunlukta bir vidaya ihtiyacımız var.

Onu da tam ortadaki deliğe koyuyoruz.

Ardından bir tükenmez kalem bulup içini çıkarıyoruz. Mürekkepli olan kısmının dışında kalan ufak parçayı almamız gerekiyor.

Bu minik kısmı makasla kesip almamız yeterli.

İşte bu kadar...

Şimdi de bunu vidanın olduğu bölgeye aynen yerleştiriyoruz.

6V motoru bulmanız gerekecek; o olmadan devam edemiyoruz.

Pervane ve alt kısmını motora bağlıyoruz.

Şimdi sıra lehim makinesini kullanmaya geldi.

Uygun şekilde şişenin alt kısmında delikler açıyoruz.

Son hali böyle olmalı.

Ardından motorun üzerine kabloyu yapıştırmak adına tutkal sürüyoruz.

Bu şekilde kabloyu yapıştırıyoruz.

Motorla birlikte çalışmamızın son hali böyle görünüyor.

Bir metreden biraz kısa bir kabloya ihtiyacımız var.

Bu kablonun da dış kısmını belli aralıklarla kesip atıyoruz, bu hale getiriyoruz.

Kablonun bu hale dönüşmesi gerekiyor.

Şimdi de kablonun üzerini bu şekilde kaplıyoruz.

Tutkalla da yapıştırıyoruz.

Son hali böyle...

Artık şişeye yapıştırabiliriz.

Çalışmamızın son hali böyle görünüyor. Sıradaki aşamaya geçelim.

Bu gördüğünüz mekanizma bir ısıtıcı aslında...

Tuşa bastığınızda...

... tel ısınmaya başlıyor.

Amaç ise köpüğü bu şekilde doğru şekilde kesebilmek. Aklınıza gelen başka bir yöntem varsa o şekilde de köpüğü kesebilirsiniz.

Köpüğün kesme işleminden sonraki görüntüsü...

İspirto kalemle üzerini boyuyoruz.

Tutkalı iç kısımlarına sürüyoruz.

Şişenin üzerine bu şekilde yerleştiriyoruz.

Şimdi de tutkalı şişenin tepesinden ortasına doğru düz çizgi olarak sürüyoruz.

Üzerine de herhangi bir kağıdı uygun şekilde yapıştırıyoruz.

Üzerine de herhangi bir kağıdı uygun şekilde yapıştırıyoruz.

Çalışmamızda sona yaklaşıyoruz! Son adıma geldi sıra...

Görüntüdeki şekilde bir hortum bulmamız gerekiyor.

Onu da elektrik bandıyla şişenin tepesinden yapıştırıyoruz.

Şimdi olacakları seyredebiliriz...

Motor çalıştığında...